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A não marcação de um pênalti para o Manchester City nos minutos finais da partida contra o Arsenal, na noite deste domingo, pela Premier League, gerou grande polêmica.

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O lance aconteceu nos acréscimos, quando o Manchester City cobrou um escanteio e Joško Gvardiol subiu para cabecear. A bola bateu na mão de Viktor Gyökeres dentro da área, e os jogadores do time celeste pediram pênalti, sobretudo porque o atacante impediu que a bola, que ia em direção ao gol, entrasse.

O árbitro de vídeo entrou em ação para revisar o lance, e o árbitro conversou com a cabine do VAR para confirmar se houve infração. A decisão final, porém, foi manter o jogo seguindo, sem marcar o pênalti, depois que a arbitragem considerou que o braço de Gyökeres estava em posição natural enquanto ele tentava disputar a bola.

O centro de partidas da Premier League não perdeu tempo em defender a decisão e publicou em comunicado: "A decisão do árbitro de não marcar pênalti para o Manchester City por um possível toque de mão de Gyökeres foi verificada e confirmada pelo árbitro assistente de vídeo (VAR)".

Também foi divulgada uma transcrição da conversa entre o árbitro e o assistente do VAR.

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O árbitro John Brooks disse: "Talvez a bola tenha batido na mão. Não acho que tenha sido intencional". O árbitro de vídeo Darren England respondeu: "É a mão esquerda, a mão esquerda, recolhida para dentro".

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Por sua vez, o perfil "Archivo VAR", especializado em lances de arbitragem, fez uma grande revelação sobre a jogada.

Em sua conta na plataforma X, o perfil afirmou que o toque de mão existiu e que o pênalti deveria ter sido marcado, mas que houve outro motivo, reconhecido pela arbitragem, para que isso não acontecesse.

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"Houve pênalti por toque de mão de Gyökeres? A resposta é não", publicou o perfil.

E explicou: "Embora o toque de mão do jogador do Arsenal seja claramente punível, houve uma falta anterior cometida por Guéhi sobre o goleiro David Raya".

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E acrescentou: "O jogador do Manchester City bloqueia o goleiro e o segura para impedi-lo de chegar à bola e disputá-la".

O perfil também afirmou que Bruno Guimarães, jogador do Arsenal, merecia ter sido expulso aos 53 minutos, depois de puxar o belga Jérémy Doku pelo cabelo.

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"O VAR ignorou a expulsão de Bruno Guimarães. O jogador do Arsenal agarra Doku pelo cabelo, com a mão fechada, num contra-ataque", escreveu.

E concluiu: "É cartão vermelho direto. O ponto decisivo do lance é o movimento de Bruno de fechar a mão depois de agarrar o cabelo do adversário".

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Comunicado do Manchester City

O Manchester City não aceitou a forma como terminou o confronto com o Arsenal , depois de deixar a vitória escapar numa partida eletrizante que acabou empatada por 2 a 2, em meio a fortes protestos contra uma série de decisões de arbitragem que provocaram a revolta de jogadores, comissão técnica e torcedores, e que levaram o clube a tomar uma medida oficial para cobrar das autoridades explicações claras sobre o que aconteceu.

Em comunicado oficial, o clube declarou: "Estamos profundamente decepcionados com várias decisões de arbitragem tomadas durante a partida de hoje contra o Arsenal". E acrescentou: "Enviaremos uma carta oficial à associação de árbitros profissionais da Inglaterra (ProRef) na segunda-feira, solicitando um esclarecimento completo sobre as principais decisões da partida, tanto no que diz respeito ao processo de tomada de decisão em campo quanto ao uso do VAR".

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O Manchester City ressaltou que aguarda uma resposta detalhada do órgão de arbitragem e afirmou: "Continuaremos a representar e defender os interesses do clube, dos nossos jogadores e dos nossos torcedores".