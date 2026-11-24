O árbitro de vídeo (VAR) entrou em ação para revisar o lance depois que o volante do Real Madrid Aurélien Tchouaméni pisou no pé de Sven Mijnans, jogador do PSV, dentro da área, ao tentar alcançar a bola. O árbitro norueguês Espen Eskås foi até o monitor e decidiu marcar o pênalti.
Por sua vez, o perfil "Archivo VAR", especializado em lances de arbitragem, encerrou a polêmica sobre o lance em publicação na plataforma "X", confirmando que o árbitro acertou ao assinalar o pênalti a favor do PSV.
O croata Ivan Perišić converteu a cobrança aos 32 minutos e colocou o time holandês à frente do Real Madrid.
O primeiro tempo terminou com vitória parcial do PSV por 1 a 0 sobre o Real Madrid, dentro da casa do time merengue.
Antes desta partida, o Real Madrid somava 12 pontos (100% de aproveitamento) e ocupava a segunda colocação da tabela, atrás do líder Paris Saint-Germain apenas no saldo de gols, enquanto o PSV aparecia em 25º lugar, com 4 pontos.