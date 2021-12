Arboleda, do São Paulo, viajou ao Equador nesta quarta-feira, em meio à renovação pendente com o clube. O zagueiro está suspenso da última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o time encara o América-MG, e antecipou a viagem ao seu país natal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nos bastidores, o São Paulo sinaliza ter ido além do seu limite financeiro para tentar renovar o contrato de Arboleda, válido até junho de 2022. O clube entende que a dificuldade aumenta à medida em que o tempo passa.

Embora São Paulo e Arboleda tenham avançado nas conversas por salário, luvas e tempo de contrato (três anos), ainda restam questões financeiras e negociais para serem acertadas. Paralelamente a isso, outros clubes estão interessados em Arboleda.

Nesta quarta-feira, o empresário de Arboleda, José Chamorro, deu uma espécie de ultimato ao São Paulo.

Mais artigos abaixo

“Nós demos um tempo razoável até o dia 9 de dezembro. Se não enviarem a proposta final, não haverá mais renovação e procuraremos outro clube”, disse, em entrevista ao GE.

O São Paulo quer renovar contrato com Arboleda para evitar perdê-lo de graça e sabe que teria de gastar um dinheiro que não tem para contratar um jogador do mesmo nível. Caso não haja acordo, o clube pretende manter o zagueiro até o fim do vínculo.