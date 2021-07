Arboleda sofre contratura e desfalca São Paulo contra o Palmeiras

Zagueiro fica fora do jogo deste sábado, pelo Brasileiro, mas clube acredita em prazo curto de retorno e possível volta para Libertadores

Arboleda vai desfalcar o São Paulo contra o Palmeiras, neste sábado, no Brasileirão, no Morumbi.

O zagueiro titular do time do técnico Hernán Crespo sofreu uma contratura no músculo posterior de coxa direita durante a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e foi substituído por Bruno Alves.

Apesar de perder Arboleda agora, o São Paulo acredita em um prazo curto de retorno. O Tricolor, inclusive, crê que o defensor fique à disposição contra o próprio Palmeiras pelas quartas de finais da Libertadores, marcadas para os dias 10 e 17 de agosto. Inicialmente, não há uma preocupação com a gravidade do problema sofrido por Arboleda.

Diante do Vasco, o Tricolor não contou com Luciano e Luan, que aprimoram a parte física após se recuperarem. Eles evoluíram após