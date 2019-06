Arboleda diz que pode ir embora do São Paulo: "há muita possibilidade de sair"

Defensor encerrou sua participação na Copa América com o empate do Equador com o Japão

A passagem de Robert Arboleda no parece estar perto do fim. O zagueiro estava com a seleção do na , mas após o empate com o , os sul-americanos foram eliminados. Esperado para voltar ao CT da Barra Funda, Arboleda admitiu que existe uma grande chance de ele não seguir no Tricolor paulista, de acordo com o Globo Esporte.

"A verdade é que não sei. Vou voltar ao time e ver o que acontece. Há muita possibilidade de sair, mas acho que isso depende do São Paulo e dos meus empresários. Eles estão vendo a decisão que vão tomar", falou Arboleda.

O São Paulo vem passando por mais uma reformulação de elenco. Biro Biro rescindiu o contrato com clube, enquanto Jucilei, Nenê e Bruno Peres foram liberados para buscarem outras equipes.

O defensor falou que está feliz no São Paulo, e reiterou a vontade de sair somente após a conquista de um título, mas já enxerga como uma possibilidade distante.

"Desde que cheguei ao São Paulo eu disse que gostaria de sair só depois de conquistar um título. Infelizmente ainda não consegui. Estou feliz no São Paulo. Se as pessoas querem acreditar em mim eu fico. Se não, vou ter que sair", afirmou o zagueiro.