Árbitros do Campeonato Espanhol são escolhidos por um sistema viciado e perigoso

Possibilidade de "recusas secretas" fazem com que clubes grandes tenham o controle da arbitragem nas mãos

Quem escolhe os árbitros que apitam cada jogo da ? Os torcedores provavelmente não querem saber. E a maioria deles provavelmente não sabe quem os nomeia. Expllicamos: é feito através da criação de uma comissão de três membros. O primeiro é nomeado pela RFEF (Federação Espanhola de Futebol), o segundo pela La Liga, e o terceiro é um representante de consenso entre as duas instituições.

A missão desta comissão, que se reúne duas vezes por mês em Madrid, é designar os árbitros que apitarão todos os dias de jogo da La Liga. Os membros deste comité de nomeação são Velasco Carballo , presidente do Comité Técnico de Árbitros e representante da RFEF; Antonio Jesús López Nieto , antigo árbitro e representante dos clubes da La Liga e, finalmente, há meses, o ex-juiz galego Evaristo Puentes Leira , um homem de consenso escolhido pela RFEF e pela La Liga.

Quando se trata de escolher os árbitros para cada partida, os membros da comissão se reúnem para escolher aqueles que consideram ser os melhores. Como funciona? Imagine que Velasco Carballo chega com sua lista daqueles que a RFEF considera os melhores árbitros e então, López Nieto o adverte que um clube considera que um determinado árbitro não é do seu agrado. Acontece frequentemente que os árbitros que Velasco prefere não coincidem com aqueles que os clubes mandam para López Nieto, encorajando assim, de certa forma, escolhas por "tentativa e erro".

Ou seja, se o não quer um árbitro, por exemplo, é procurada uma alternativa. Se o Barça, por exemplo, não gosta de outro, eles procuram um substituto mais "recomendável". E se o não quer dois árbitros em nenhuma circunstância, eles tentam encontrar um que eles gostem. O que acontece se Velasco e López Nieto não chegarem a um consenso sobre qual árbitro deve convocar uma partida? Bem, há alguns meses, a opinião de Puentes Leira, o homem de consenso entre as duas instituições, entrou em jogo. A propósito, ninguém sabe se Leira ainda faz parte do comitê.

Isto significa que, à medida que os jogos e as temporadas passam, todos os clubes têm as suas listas de árbitros favoritos e as suas listas negras de outros para evitar. A questão é, se um árbitro é normalmente escolhido para apitar jogos do Real Madrid ou do Barça, como ele pode tomar uma decisão polêmica contrária a esses clubes em uma partida? Como pode não saber que esses clubes o escolhem em detrimento de outros colegas?

Na realidade, o que está acontecendo é um sistema de recusas "secretas". No passado, clubes recusavam árbitros, que automaticamente paravam de apitar jogos dos grandes. Agora, os mesmo clubes influenciam quais juízes apitam e quais não, "recompensando" os árbitros que estão ao seu gosto. Os juízes estão plenamente conscientes de que quanto menos cometerem erros contra as equipes que confiam neles, melhor.

E tem mais. Todos os clubes espanhóis pagam exatamente o mesmo dinheiro por ano à Comissão de Arbitragem. A questão é, se o ou o pagam exatamente o mesmo que o Real e o Barça, por que os árbitros de renome vão sempre apitar os jogos dos grandes? Outros clubes não têm o direito de terem seus jogos apitados pelos melhores quando o seu futuro e, em alguns casos, a sua permanência na La Liga está em jogo? Aparentemente, não. Acontece que os clubes poderosos, agora tem a vantagem.

Assim, se um árbitro recebe 300 mil euros por temporada, não demora muito para que ele puxe a calculadora. Ele sabe que em dez anos ele pode embolsar 3 milhões de euros, é claro. E se aquele juiz agrada e apita jogos do Real ou do Barça, os dois clubes mais poderosos, sabe que tem o "selo de aprovação" dos grandes. Carta branca para continuar na elite do futebol desde que continue sem cometer erros contra esses clubes .

O sistema é simples: quem controla quem apita o que, controla o árbitro. E o pior, como os juízes sabem, é que os clubes mais "criteriosos" são os mesmos que reclamam deles . Eles escolhem os árbitros que quiserem para os seus jogos e depois, se não gostam da arbitragem, criticam na imprensa. Este sistema é uma vergonha.