Árbitro e VAR recebem a 'ira' dos peruanos após virada do Brasil

"Roubo", "arbitragem lamentável" e mais foram usados pelos jornais peruanos para descrever a atuação de Julio Bascuñán

Nessa terça-feira (13), o Brasil venceu o Peru, de virada, por 4 a 2, em Lima e garantiu o 100% de aproveitamento nos dois primeiros jogos das eliminatórias para a de 2022. Brasileiros e peruanos ficaram com uma visão bastante diferente do jogo: enquanto os brasileiros viram Neymar fazer três gols e ultrapassar Ronaldo Fenômeno e se tornar o segundo maior artilheiro da seleção brasileira, os peruanos não hesitaram em dizer que foram roubados na partida e culpam a arbitragem de Julio Bascuñán pelo revés.

Logo após o fim da partida, vários veículos de imprensa do publicaram relatos sobre a derrota com diversas críticas à arbitragem chilena. O jornal esportivo El Bocón foi bastante incisivo e afirmou que o juiz da partida "roubou o show", com uma pitada de ironia.

"Para se esquecer. Essa terça-feira, a seleção peruana recebeu o no estádio Nacional e perdeu por 4 a 2 em casa, porém, quem ROUBOU todo o show foi o árbitro chileno Julio Bascuñán. O juiz não revisou nenhuma jogada do Brasil no VAR, mas fez tudo ao contrário com a Bicolor. Da mesma forma fez isso com cartões, jogadas, dúvidas e mais", é o que se lê na matéria do El Bocón.

As principais reclamações dos peruanos vieram a partir de alguns lances pontuais, dentre os quais, os mais expressivos são o gol de Richarlison, que parece receber a bola em posição de impedimento, o segundo pênalti marcado sobre Neymar e a expulsão de Carlos Zambrano, por uma cotovelada em Richarlison, quando o Brasil já vencia por 3 a 2.

(Foto: Reprodução/Site Líbero)

O jornal Líbero, também do Peru, chamou a partida de "escândalo" e também continuou o tom crítico ao juiz do . Da mesma forma agiu o periódico El Peruano, que em sua chamada no site classificou a atuação do VAR como "lamentável".

(Foto: Reprodução/El Peruano)

O técnico do Brasil, Tite foi questionado a respeito da polêmica arbitragem de Bascuñán e do árbitro de vídeo. O treinador respondeu protocolarmente e afirmou que não pode dar o veredito.

"Não tenho condições de precisar, porque a minha visão não é privilegiada. A única coisa que tenho é que o VAR trabalha para a justiça. Para aquilo que é correto", disse Tite em entrevista coletiva após a partida.

Outro importante personagem na história também se manifestou publicamente. Poucos minutos após o fim do jogo, o zagueiro Carlos Zambrano, que recebeu o cartão vermelho após revisão do VAR, se disse "impotente" e afirmou que a seleção brasileira não precisa da ajuda ninguém.

Con mucha pero mucha impotencia ............... se que esto es fútbol pero también se que @CBF_Futebol no necesita ayuda de nadie



A seguir preparándose que el camino es muy largo ⚽️



Te Amo Perú Siempre 🇵🇪 pic.twitter.com/4iEWyHKsvD — Carlos Zambrano (@5zambranocz) October 14, 2020

"Com muita, mas muita impotência. Sei que isso é futebol, mas sei também que a seleção brasileira não precisa da ajuda de ninguém", escreveu Zambrano em seu Twitter.

O Peru ainda não venceu nas eliminatórias. Empatou o primeiro jogo com o e perdeu para o Brasil. O próximo jogo da Bicolor é contra o Chile, fora de casa.