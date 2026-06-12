Árbitro brasileiro para o jogo entre Egito e Bélgica... e árbitro italiano para o jogo entre Arábia Saudita e Uruguai

A Comissão de Árbitros da Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou as equipes de arbitragem encarregadas de conduzir várias partidas da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

No próximo segunda-feira, o Estádio Mercedes-Benz sediará um confronto acirrado entre as seleções da Espanha e de Cabo Verde no torneio.

A Comissão de Árbitros da FIFA designou o árbitro jordaniano Adham Makhadmeh para arbitrar a partida, que comandará o tão aguardado confronto entre as duas seleções.

Makhadeh será auxiliado na arbitragem da partida por Mohammed Al-Khalaf como primeiro assistente e Ahmed Al-Rawali como segundo assistente, enquanto Andrés Rojas será o quarto árbitro e Alexander Guzman o quinto árbitro.

Egito x Bélgica

Em outra partida, o Estádio Lumin sediará, na próxima segunda-feira, o tão aguardado confronto entre as seleções do Egito e da Bélgica, válido pela primeira rodada da fase de grupos.

A Comissão de Árbitros decidiu designar o árbitro brasileiro Ramon Abate, de 36 anos, para comandar o confronto entre as duas seleções.

A equipe de arbitragem da partida conta com Danilo Manes como primeiro assistente e Rafael Alves como segundo assistente, enquanto Kevin Ortega assumirá as funções de quarto árbitro e Michael Ory as de quinto árbitro.

Arábia Saudita x Uruguai



Além disso, o Hard Rock Stadium sediará, na próxima terça-feira, um confronto acirrado entre as seleções da Arábia Saudita e da Uruguai, valendo a primeira rodada da fase de grupos.

A Comissão de Árbitros designou o árbitro italiano Maurizio Mariani, de 44 anos, para comandar o tão aguardado confronto entre as duas seleções.

Mariani contará com a colaboração de Daniele Bendoni como primeiro assistente e Alberto Tegoni como segundo assistente, enquanto Drew Fisher será o quarto árbitro e Michael Barfigen o quinto árbitro.



Irã x Nova Zelândia





No mesmo dia, o Estádio Sofi receberá o confronto entre as seleções do Irã e da Nova Zelândia, válido pela fase de grupos.

A Comissão de Árbitros da FIFA designou o árbitro mexicano César Ramos para comandar o confronto entre as duas seleções.

A equipe de arbitragem da partida conta com Alberto Morin como primeiro assistente e Marco Pesquera como segundo assistente, enquanto Yusuke Araki atuará como quarto árbitro e Jun Mihara como quinto árbitro.