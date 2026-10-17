Riera, hoje técnico do Estrela Vermelha de Belgrado após sua breve passagem às margens do rio Meno, culpou o árbitro alemão Florian Badstübner pela derrota por 3 a 2 para o FC Lugano na Conference League, apesar de sua equipe ter ficado duas vezes à frente no placar. Ele contestou especialmente o pênalti marcado após Mahmudu Bajo, que havia entrado no decorrer da partida, segurar Beckham Castro pouco antes do fim do jogo. A cobrança acabou resultando no gol da vitória dos suíços.

"Não quero parabenizar o Lugano", disse Riera após a derrota de sua equipe. "Não quero ser suspenso, mas exijo que o clube investigue o que está acontecendo conosco. Por causa dos pênaltis, não estamos na Liga Europa. Não vou falar de futebol." Ele também protestou: "Este é o meu clube, quero disputar competições. Será que a UEFA não nos quer na Europa? Então que diga por quê."

A insatisfação de Riera se deve, sobretudo, ao desempenho decepcionante do grande clube sérvio no cenário internacional. Enquanto o Estrela Vermelha caminha para o título nacional, com seis pontos de vantagem sobre os concorrentes, a equipe ainda não engrenou na Europa sob o comando do espanhol.

Estrela Vermelha de Belgrado caiu de forma espetacular na Liga Europa com Albert Riera

Antes mesmo de sua chegada, o clube de Belgrado já havia sido eliminado pelo Hapoel Beer Sheva na terceira fase das eliminatórias da Liga dos Campeões, o que levou o antecessor de Riera, Dejan Stankovic, a deixar o cargo. Um claro indício de que as competições europeias são o parâmetro pelo qual um treinador é avaliado na capital sérvia. Após a chegada de Riera, o Estrela Vermelha também caiu de forma espetacular diante do Viktoria Plzen nas eliminatórias da Liga Europa. Depois de vencer a partida de ida por 3 a 0, sofreu uma goleada por 5 a 1 na volta, após a prorrogação, com direito a dois pênaltis.

Na fase de liga da Conference League, um pouco mais curta que a das duas competições maiores, a equipe segue com zero ponto após a derrota na estreia. Ainda assim, o Estrela Vermelha foi superior durante boa parte do jogo em Lugano, ao menos na opinião de Riera. "Em determinados momentos da partida, tivemos uma atuação de mestre. Só havia uma equipe em campo", disse o treinador de 44 anos, que "naturalmente não estava satisfeito" com o resultado. "Não estávamos bem fisicamente, posso dizer isso. Mas também dói que os árbitros estejam nos prejudicando na Europa há dois jogos. Estou frustrado e decepcionado, mas satisfeito com a atuação dos meus jogadores."

A verdade, porém, é que, embora o clube de Belgrado tenha controlado a partida, os suíços conseguiram finalizar várias vezes. Ao todo, foram 18 finalizações e um índice de gols esperados (xG) de 2,29 a 1,23.

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Albert Riera recebe garantia de permanência, e dirigente já vê o Estrela Vermelha de Belgrado como campeão

Por enquanto, Riera não precisa temer pelo emprego. Após a derrota, o diretor-geral Zvezdan Terzic deu respaldo ao treinador. "Não me lembro da última vez em que fizemos uma partida de tão alto nível e com tanto domínio quanto esta. Seja quem for o adversário, é assim que o Estrela Vermelha deve jogar sempre", disse. "Há anos falamos que queremos o estilo de futebol espanhol, com muitos passes, jogo ofensivo e pressão alta, e tivemos tudo isso."

Ainda assim, Terzic classificou a temporada atual, "com todo o atrevimento e arrogância", como uma preparação para as eliminatórias da Liga dos Campeões de 2026/27. E, após apenas 11 rodadas do campeonato sérvio, declarou: "Já somos campeões". Na próxima quinta-feira, o adversário será o FC Copenhague, pela Conference League, mas a partida não será decisiva para o futuro de Riera. "Nossa postura em relação a Riera não vai mudar, mesmo que percamos para o Copenhague", garantiu Terzic.

Albert Riera fracassou de forma retumbante no Eintracht Frankfurt

Segundo Terzic, Riera está muito satisfeito com os jogadores à sua disposição: "Quando negociamos, há um mês, ele disse que não trocaria o elenco do Estrela Vermelha pelo do Eintracht Frankfurt. Isso significa que está muito satisfeito com os jogadores que tem." Aparentemente, a exceção é Aleksandar Katai, recentemente suspenso por Riera. O jogador de 35 anos já disputou 328 partidas pelo clube de Belgrado e marcou nada menos que 160 gols.

Em Frankfurt, Riera já havia se envolvido em atritos repetidas vezes e não hesitava em criticar publicamente os próprios jogadores. Entre outras decisões, chegou a deixar de lado jogadores importantes como Mario Götze e Jonathan Burkardt. Após apenas quatro vitórias em 14 partidas e a perda da vaga em competições internacionais, o clube de Hessen acabou se separando de Riera, que depois criticou os dirigentes da SGE Axel Hellmann e Markus Krösche.