Arbeloa: Não vamos nos deixar abalar pela derrota para o Bayern de Munique... E o jogo contra o Barcelona não me diz respeito

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, pediu aos seus jogadores que se concentrassem rapidamente no jogo contra o Bayern de Munique, marcado para a próxima terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, válida pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, após a derrota inesperada no estádio do Maiorca (2 a 1) neste sábado, válida pela 30ª rodada da La Liga.

Arbeloa disse, durante a coletiva de imprensa após a partida: “O que preciso deles é que comecem a pensar no jogo da próxima terça-feira... Assim que saírem do vestiário, esse jogo deve estar encerrado para eles”.

Leia também



Arbeloa: Os jogadores não entenderam que precisam dar 200% para vencer

Ex-estrela da Inglaterra: Salah está abatido e sem confiança

Antes dos EUA e do Irã... Guerras históricas que aconteceram nos campos da Copa do Mundo

E o técnico espanhol acrescentou: “Preciso que meus jogadores acreditem na nossa capacidade de vencer a partida de terça-feira, que é um confronto muito importante na Liga dos Campeões, e que deem o melhor de si nesta competição que consideramos vital para nós, com o apoio da nossa torcida contra um adversário de peso como o Bayern de Munique... Portanto, assim que saírem do vestiário, não devem pensar em nada além do Bayern de Munique”.

E sobre se ele precisa de uma ajuda do Atlético de Madrid, que enfrentará o Barcelona ainda neste sábado, Arbeloa disse: “Bem... isso não é algo que me preocupe. O que me importa é a minha equipe e a preparação para o jogo de terça-feira. Quanto ao que não posso fazer nada a respeito, não perco muito tempo com isso”.

Desempenho de Bellingham

Quanto à participação de Jude Bellingham e ao seu estado físico, ele comentou: “Ele ficou fora por várias semanas... Contra o Atlético de Madrid, acho que ele jogou 20 minutos, e hoje jogou pouco mais de meia hora... A ideia é que ele continue ganhando ritmo de competição. Não podemos esperar que Jude Bellingham esteja no seu melhor nível sem ter jogado quase nada; este é o segundo jogo dele após essa pausa, então é preciso ter paciência com ele, é claro.”

Sobre a possibilidade dessa derrota afetar o moral da equipe antes da noite da Champions, Arbeloa mostrou confiança: “Não, de jeito nenhum. Conheço muito bem as capacidades dos jogadores da minha equipe e sei que eles estão plenamente conscientes da importância da partida de terça-feira.”

E continuou: “Às vezes passamos por dias em que a sorte não está do nosso lado e as coisas não saem como gostaríamos, e foi isso que aconteceu hoje. Por isso, agora temos que virar a página e nos preparar bem para essa partida”.