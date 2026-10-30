Arbeloa elogia o próximo adversário do Barcelona na Liga dos Campeões: "São um time muito forte"

Álvaro Arbeloa, treinador do Fulham e ex-jogador do Real Madrid, elogiou o espanhol Unai Emery, técnico do Aston Villa, antes do confronto que reúne as duas equipes nesta semana pela Premier League, descrevendo-o como um dos melhores treinadores do mundo e um dos nomes mais destacados da história do futebol espanhol.

Segundo informações do jornal espanhol "Sport", Arbeloa falou durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida sobre a força do Aston Villa, que também se prepara para enfrentar o Barcelona dentro de 4 dias pela Liga dos Campeões da Europa, afirmando que sua equipe precisa apresentar uma atuação altamente competitiva se quiser sair com os três pontos.

O treinador do Fulham disse: "Se quisermos vencer amanhã, teremos que ser muito competitivos", antes de alertar para a dificuldade do confronto diante de seu próximo adversário, acrescentando: "Eles são uma equipe muito forte e venceram o Manchester City. Sabemos o quanto é difícil conquistar a vitória diante de uma equipe como a deles, além do fato de que vão jogar contra o Barcelona dentro de 4 dias".

Arbeloa não escondeu sua admiração pelo trabalho que Emery realiza no Aston Villa, ressaltando sua posição no cenário mundial, e disse: "Acredito que ele seja um dos melhores treinadores da história da Espanha e, atualmente, um dos melhores treinadores do mundo".

O Fulham disputa o confronto após um início de temporada conturbado, que registrou a derrota em suas três primeiras partidas na Premier League, antes de recuperar parte do equilíbrio e sair da zona de rebaixamento, após a vitória sobre o Coventry na última rodada.

A equipe londrina ocupa a 15ª posição com 8 pontos, entre Manchester United e Tottenham, depois de começar a recuperar seus resultados positivos sob o comando de Arbeloa, que afirmou que sua equipe segue no caminho certo, apesar da dificuldade do próximo teste.