Arão ou Thiago Maia? Expectativa contra o Ceará é ter os dois no Flamengo

Suspenso, Gérson não deve atuar pelo atual campeão brasileiro e Willian Arão deve retornar ao time titular

A cada dia que passa, o parece estar mais próximo das ideias do técnico Domènec Torrent. Mais uma vez, Gerson tem papel fundamental nessa equipe para a manutenção da posse de bola e criação de jogadas. Porém, o meia não poderá enfrentar o Ceará no domingo (13), no Castelão , e o torcedor flamenguista deve ver o núcleo central do meio de campo formado por Willian Arão e Thiago Maia.

Recentemente, Thiago Maia passou a ganhar mais destaque e tem de jogo com o técnico catalão. Contratado no começo do ano para ajudar a balancear o elenco, Thiago Maia demorou para ser notado, porém, suas exibições recentes têm agradado aos torcedores e colocado uma "pulga atrás da orelha" do flamenguista: Maia deveria ser titular no lugar de Willian Arão?

O único realmente intovável no meio de campo do Fla parece ser Gerson. O meia agrada a Dome e tem grande identificação com a torcida. Entretanto, o jovem meia está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. Por isso, é bastante provável que Torrent mande a campo Thiago Maia e Willian Arão.

Com a reestreia na Libertadores se aproximando, o time carioca viaja a Ceará com vários desfalques. Além de Gerson, o não relacionou Diego Alves, Bruno Henrique, Filipe Luís e Arrascaeta. O arqueiro está com covid-19 e cumpre isolamento.

Já os outros três atletas serão poupados para que estejam em boas condições para o duelo contra o , na quinta-feira (17), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, a quase 2.900 metros acima do nível do mar, na altitude de Quito, no .

Com a Libertadores a vista, o time do Rio de Janeiro não quer perder o foco no campeonato nacional, já que uma vitória do Flamengo sobre a equipe cearense pode levar o Rubro-Negro para perto do na ponta do Brasileirão novamente.

A partida contra o será uma oportunidade importante para Willian Arão provar que está muito vivo na luta pela posição de titular na equipe carioca. E Thiago Maia poderá mostrar mais uma vez o motivo de ter conquistado a vaga que era de Arão. E quem mais se beneficia com essa competitividade dentro do elenco é o próprio Flamengo.