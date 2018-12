Arão fica no Fla: Diego Alves e Ribas interessam mas terão situações discutidas

Vice-presidente de futebol deixou clara a permanência do volante na equipe Rubro-Negra

Enquanto a torcida do Flamengo espera por reforços, a diretoria Rubro-Negro vem trabalhando as questões do elenco. A dupla Marlos e Geuvânio, por exemplo, já deixou o clube, uma vez que não terão seus contratos renovados. Quem também saiu foi o capitão Réver. Enquanto isso, Willan Arão, que recebeu uma proposta do São Paulo seguirá no elenco e negocia até uma renovação de contrato.

Além do volante, o Vice-Presidente de futebol, Marcos Braz, deixou claro a vontade do clube de permanecer com mais dois atletas que estavam na eminência de sair, Diego Alves e Diego Ribas. No caso do primeiro, a cúpula do futebol pretende conversar com o jogador, que tem contrato vigente e uma conciliação é o caminho bem provável.

Por outro lado, em relação ao camisa 10, a coisa não é tão simples assim. Com contrato até o meio do ano, Diego tem proposta de alguns clubes, deixou claro o desejo de permanencer no Flamengo mas receberá uma proposta de redução salário, algo bem próximo do que foi oferecido a Paolo Guerrero que preferiu respirar novos áres.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

Caso aceite o novo contrato, Diego seguirá no Flamengo, no entanto, ainda não é possível afirmar que o camisa 10 aceitará esses termos. Na última temporada, o jogador caiu bastante de rendimento e foi parar até no banco de reservas. Além disso, recebeu muitas críticas da torcida.

Quem também não fica é Matheus Sávio, o meia-atacante será emprestado e tem o CSA, que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2019, como um dos clubes mais cotados como possível destino. O Paraná também se mostrou muito interessado no jovem Rubro-Negro.