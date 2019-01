Arana vira titular do Sevilla contra o Barça após ida frustrada ao Corinthians

Jogador esteve próximo de voltar ao Timão, mas permaneceu na Espanha após Rojiblancos rejeitarem oferta do clube brasileiro

Depois de um retorno frustrado ao Corinthians, Guilherme Arana volta a ser titular do Sevilla. O lateral-esquerdo vai começar jogando o duelo contra o Barcelona, nesta tarde, às 18h30 (de Brasília), pelo confronto de volta das quartas de final da Copa del Rey, no Camp Nou. Os Rojiblancos estão em vantagem no confronto após vencerem o duelo de ida, em casa, por 2 a 0.

Entenda o caso

Interessado no retorno de Arana, o Corinthians tentou a contratação do lateral-esquerdo, mas não chegou a um acordo com o Sevilla em relação à forma de pagamento da compra, o que esfriou a negociação após reunião nesta quarta-feira (30) entre Leo Cornacini, da empresa Elenko Sports, que cuida da carreira de Arana, e a diretoria do clube espanhol.

As informações são do Globoesporte, que também afirma que pessoas próximas a Arana acreditam que a transferência não deve mais acontecer. O entrave no negócio ocorre porque o Sevilla quer receber à vista parte dos R$ 34 milhões pelo atleta. O Corinthians concorda com o valor, mas deseja parcelar o pagamento inteiro ao longo de quatro anos.

O Sevilla, que pagou cerca de R$ 38 milhões por Arana no fim de 2017, faz jogo duro com o Corinthians porque quer minimizar seu prejuízo.

Entre Arana e Timão, por outro lado, já existe um acordo em relação a salários e tempo de contrato. O jovem, que também está na mira de Flamengo e Santos, prioriza um retorno ao ex-clube. No entanto, a volta foi frustrada pela falta de um acordo entre os clubes e, nesta tarde/noite, o lateral-esquerdo é titular dos Rojiblancos contra o Barcelona.