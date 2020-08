Arana quase voltou ao Corinthians, mas clube não quis ceder outra joia

O Sevilla tentou que Léo Santas fosse envolvido no negócio, mas o Timão não quis

Adversário do Corinthians pela primeira vez na carreira na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte, o lateral esquerdo Guilherme Arana, hoje no , quase voltou para o clube que o revelou no ano passado. Uma indecisão do na hora de envolver outra joia, porém, pesou para o insucesso.

Em janeiro de 2019, já com o "ok" de Arana para tratar da sua aquisição com o , o queria pagar 8 milhões de euros pela compra do jogador. O clube espanhol, que o adquiriu por 14 milhões de euros um ano antes, preferia uma quantia menor e o envolvimento de outro nome no negócio: o zagueiro Léo .

Considerado uma joia, com passagem pelas seleções brasileiras de base e um ano mais novo que Arana, Léo era visto como uma boa compensação para a perda de dinheiro estabelecida em apenas um ano. O problema é que os corintianos já viam o jogador com muito potencial.

Com multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros, Léo Santos não foi liberado para entrar no negócio e acabou travando as negociações. Arana acabou emprestado para a e, neste ano, chegou ao Atlético-MG.

Léo Santos, por sua vez, sofreu com um problema de tendinite patelar no joelho direito. O jogador passou por duas cirurgias desde então e não atua desde março do ano passado. Ainda assim, a crença no seu potencial é tamanha que o contrato foi renovado em maio até o final de 2023.

Arana e Léo, aliás, são grandes amigos e chegaram a dividir quarto no clube antes da ida do canhoto à . Os dois estiveram juntos também no Sul-Americano sub-20, pela seleção brasileira.

Já no , Arana começou bem a sua trajetória, com dois gols e duas assistências em dez jogos disputados. Ele ainda participou diretamente do gol da vitória sobre o , no domingo, cruzando a bola desviada contra o gol de Diego Alves por Filipe Luís.