Arábia Saudita x Estados Unidos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso internacional

Seleções entram em campo nesta terça-feira (27), pelo último amistoso antes da Copa do Mundo

Arábia Saudita e EUA se enfrentam nesta terça-feira (27), às 15h (de Brasília), pelo amistoso internacional. A partida não terá transmissão ao vivo da TV e da internet.

Depois da derrota para o Japão por 2 a 0 na última sexta-feira (23), os Estados Unidos busca a vitória no último jogo antes de estrear na Copa do Mundo no próximo dia 21 de novembro, contra o País de Gales.

Do outro lado, a Arábia Saudita, sem vencer há três jogos (dois empates e uma derrota), está fora do Mundial.

Escalações:

Escalação do provável ARÁBIA SAUDITA: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Ghanam; Al-Hassan, Al-Faraj, Al-Abed; Asiri, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari.

Escalação do provável EUA: Johnson; Vines, McKenzie, Zimmerman, Dest; McKennie, Adams, De la Torre; Aaronson, Sargent, Reyna.

Desfalques

EUA

sem desfalques confirmados

Arábia Saudita

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 27 de setembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Estadio Nueva Condomina – Murcia, ESP