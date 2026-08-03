Arábia Saudita o seduz com milhões! Flick é sincero com estrela do Barcelona: não há lugar para você aqui

O futuro do meio-campista espanhol Marc Casadó ficou suspenso entre permanecer no Barcelona em um papel secundário ou partir em busca de tempo de jogo regular, num momento em que o clube catalão recusa vendê-lo por um preço irrisório e não deseja pressioná-lo a sair, apesar da clara limitação de suas chances no time titular.

Segundo o jornal espanhol "As", o Barcelona deixou claro ao jogador de 22 anos que ele não será obrigado a sair, pois está vinculado a um contrato em vigor, mas, ao mesmo tempo, foi sincero ao dizer que seu papel será totalmente secundário caso decida ficar, especialmente depois que o técnico alemão Hansi Flick afirmou que a disputa pela posição no meio-campo é extremamente acirrada, e que será difícil para Casadó conseguir tempo de jogo suficiente nesta temporada.

Na verdade, o papel de Casadó foi bastante reduzido na temporada passada, quando jogou cerca de 1000 minutos a menos do que havia jogado em sua primeira temporada sob o comando de Flick, apesar de ter disputado praticamente o mesmo número de partidas, 34 jogos.

Flick é sincero com Casadó sobre a dura verdade

O técnico alemão explicou a situação ao jogador com total franqueza, esclarecendo que estão à sua frente na hierarquia Pedri, Gavi, Marc Bernal, Frenkie de Jong e Eric García, que é um jogador polivalente ideal para a filosofia tática de Flick.

E, se Casadó decidir ficar, ele sabe muito bem que será obrigado a fazer um esforço excepcional para voltar do fundo do poço e provar seu valor em meio a uma disputa acirrada com estrelas consagradas no time titular, mas a decisão final continua nas mãos apenas dele.

Nada de venda por preço irrisório

O Barcelona sabe perfeitamente que Casadó precisa de tempo de jogo regular para desenvolver seu talento e que, dadas as suas altas qualidades técnicas, é capaz de encontrar um bom clube que lhe dê a oportunidade que merece.

O clube catalão não deseja vendê-lo por um preço irrisório porque o considera um ganho valioso e um jogador promissor, pois é um jovem no início de sua carreira, representou a Espanha no principal nível internacional e sempre apresenta um desempenho notável e um nível marcante sempre que atua com o time.

Antes do último dia 30 de junho, o clube recebeu várias propostas para contratar Casadó e esteve prestes a aceitar uma oferta no valor de apenas 10 milhões de euros, mas acabou decidindo esperar e garantir uma transferência melhor e mais lucrativa, em vez de se apressar em vendê-lo por um preço que não reflete seu real valor.

Propostas sauditas tentadoras

Casadó recebeu propostas financeiras tentadoras de clubes da Liga Profissional Saudita, mas o jovem jogador espanhol está fortemente hesitante em se transferir para uma liga considerada de nível inferior às grandes ligas europeias, apesar da divergência de opiniões entre pessoas próximas a ele sobre a viabilidade dessa mudança.

Alguns próximos a Casadó consideram que a oferta saudita representa uma oportunidade financeira excepcional que talvez não se repita, enquanto outros entendem que a transferência para a liga saudita nesta fase inicial de sua carreira poderia prejudicar seu desenvolvimento técnico e suas chances de representar a seleção espanhola no futuro.

Até o momento, o destino de Casadó continua indefinido, e a decisão final será tomada pelo próprio jogador nos próximos dias ou semanas, em meio a pressões crescentes para definir sua situação antes do fechamento do mercado de transferências de verão, especialmente porque o Barcelona precisa conhecer sua decisão final para planejar melhor o restante da temporada.