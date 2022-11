Arábia Saudita x México: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam sonhando com uma vaga à próxima fase do Mundial; veja como acompanhar na TV e na internet

Arábia Saudita e México se enfrentam na tarde desta quarta-feira (30), no Al Thumama Stadium, às 16h (de Brasília), sonhando com uma das vagas do grupo C da Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Os narradores e comentaristas das devidas transmissões ainda não foram divulgados pelas emissoras.

A Arábia Saudita, terceira colocada com 3 pontos, vai a campo sabendo que precisa vencer para conquistar a classificação. Caso empate, dependerá de uma derrota da Argentina para a Polônia. No entanto, Al-Shahrani, Al-Malki, Al-Faraj e Al-Burayk são desfalques certos no time saudita.

"Sentimos falta de Al-Shahrani, Al-Malki, Al-Faraj e Al-Burayk. Eles são importantes, mas temos 26 jogadores e devemos estar prontos e fortes. Será uma partida importante e um dia importante para nós", disse o técnico Hervé Renard.

Já o México é o lanterna da chave, com 1 ponto, e terá que ganhar, além de torcer por uma derrota da Polônia por mais de dois gols, ou ainda por uma derrota da Argentina no confronto entre as duas equipes. Caso haja um empate entre europeus e sul-americanos, os mexicanos precisarão de um triunfo por três gols a mais.

"Todos estão com o emocional bom. Já passamos por situações difíceis, a gente passa a se acostumar. Nossa equipe tenta não ver o que está ao redor, não olhamos para trás. Creio que assim é mais fácil conseguir o resultado. Temos que dar mais, vamos brigar até o final", afirmou Guardado.

Escalações

Escalação do provável do Arábia Saudita: Alowais; Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Ghannam; Kanno; Al-Buraikan, Al-Hassan, Al-Najei, Al-Dawsari; Al-Shehri.

Escalação do provável do México: Ochoa; Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo; Herrera, Guardado, Chavez; Lozano, Jimenez, Vega.

Desfalques

Arábia Saudita

Al-Shahrani, Al-Malki, Al-Faraj e Al-Burayk estão todos no departamento médico.

México

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

O México é favorito contra a Arábia Saudita nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,70 na vitória dos mexicanos, $ 4,05 no empate e $ 5 caso os sauditas ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,29 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,80 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balanças as redes primeiro, pagando-se $ 2,89 se for a Arábia, $ 1,55 se for o México, ou ainda $ 12 se não houver gols.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo C

POS. TIME P V E D SGTS 1º Polônia 4 1 1 0 2 2º Argentina 3 1 0 1 1 3º Arábia Saudita 3 1 0 1 -1 4º México 1 0 1 1 -2

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Arábia Saudita na Copa 2022

Al-Shehri e Al-Dawasari: 1 gol.

Artilheiros do México na Copa 2022

A equipe ainda não marcou gols neste Mundial.

Arábia Saudita e México: Participações em Copas

A Arábia Saudita faz a sua sexta Copa do Mundo. Anteriormente, participou das edições de 1994, 1998, 2002, 2006 e 2018, e foi eliminada em todas as ocasiões na primeira fase.

O México disputa a sua 17ª Copa do Mundo, tendo vencido a edições de 1978 e 1986, e ficado fora apenas de quatro edições (1934/38/74, 82 e 90). A melhor campanha dos mexicanos foi no Mundial de 1984, quando alcançaram as quartas de final, já a pior foi quando a equipe não passou da fase de grupos ( 1930/50/54/58/66 e 66).

Quando é?