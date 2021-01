Árabes travam disputa por Alex Teixeira, mas brasileiro aguarda outras ofertas

Atacante de 30 anos está livre desde que deixou o Jiangsu Suning, mas dá preferência para outras ligas

Sonho de consumo de alguns clubes no futebol brasileiro como e , Alex Teixeira está livre no mercado desde o dia 31 de dezembro, quando terminou seu contrato com o Jiangsu Suning, da . Valorizado desde que conduziu o clube no título inédito da Super , o meia é alvo de uma disputa entre Al Nassr e Al Hilal, ambos da .

O interesse do Al Hilal, inclusive, vem desde a última janela de transferências, quando o clube tentou a contratação do atacante que preferiu seguir no futebol chinês. Apesar do interessa da dupla de árabes, Alex Teixeira ainda espera ouvir outras ofertas e dá prioridade a outras ligas.

Aos 30 anos de idade, Alex Teixeira recebia cerca de 1 milhão de doláres por mês na China (algo em torno R$ 5,3 milhões, pela cotação atual). O alto salário é o grande empecílho para os clubes no , ainda mais em tempos de crise e redução de receitas em meio à pandemia do Covid-19.