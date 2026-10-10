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Aquilani: "Admiro Amorim, ele fez história. Joguei no Milan antes de o desmantelarem"

Na véspera de Sassuolo x Milan, duelo válido pela sexta rodada do campeonato da Serie A, o técnico do Sassuolo Alberto Aquilani, ex-Diabo, falou em entrevista coletiva para apresentar a partida no Mapei Stadium. A seguir, alguns trechos de sua fala. 


Você e Amorim têm em comum uma passagem pelo Sporting, em Portugal. O que você recorda daquela experiência com Jorge Jesus? Vai cumprimentar o técnico do Milan em português?
"Vou cumprimentá-lo em italiano, não me lembro mais do português (risos, nota da redação). Fiquei só uma temporada em Portugal. Tivemos em comum o conhecimento de Jorge Jesus, um treinador que me estimulou muito, abriu para mim curiosidades e novidades que me estimularam, e foi uma trajetória muito importante. Amorim fez história lá, venceu lá depois de muitos anos, fez temporadas de altíssimo nível, tem a minha estima".


Como foi a sua passagem por Milão?
"Tenho orgulho de ter vestido aquela camisa gloriosa, quando você entra em Milanello percebe a grandeza do clube. Joguei em uma equipe gigantesca, acredito que a última antes do desmanche do time, estavam lá Berlusconi e Galliani. Também fui azarado porque houve uma lesão que me condicionou".

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