"Aquele astro da Copa do Mundo era um jogador bastante bom no Ajax, mas nunca recebeu lá o reconhecimento que merecia"

Ibrahim Afellay considera que Noussair Mazraoui nem sempre recebeu o reconhecimento que merece, conforme ele afirma em sua análise para a NOS sobre a partida da Copa do Mundo entre Escócia e Marrocos (0 a 1). No Ajax, ele jogava principalmente à sombra de outros jogadores.

“Mazraoui, isso é realmente impressionante. Como ele se tornou o jogador que é hoje”, comenta Kenneth Perez, abrindo o assunto. Mazraoui foi titular da seleção marroquina, assim como na primeira partida da Copa do Mundo contra o Brasil.

“Kenneth, você concorda comigo que ele, na verdade, nunca recebeu o reconhecimento que merece?”, pergunta Afellay. “No Ajax, ele já era um jogador de peso. E agora, no Manchester United, é uma peça muito valorizada.”

O apresentador Sjoerd van Ramshorst afirma, em seguida, que Mazraoui também é “muito elogiado” no Ajax. “Bem, no Ajax, na verdade, nem sempre”, reage Afellay. “Lá também havia jogadores como Frenkie e Tadic, o que fazia com que ele ficasse um pouco mais em segundo plano. Mas ele já era bom naquela época.”

Mesmo assim, Afellay está impressionado com a evolução que Mazraoui teve nos últimos anos. “Quando você ouve o técnico dele, Michael Carrick, falar sobre ele… Mas também dá para ver isso simplesmente pelas atuações dele em campo.”

“No Ajax, fui técnico da base por um tempo, e ele era jogador da base; lá, Mazraoui era o número 13 ou 14 na equipe sub-19”, acrescenta Perez. “Quando o jogo não era tão importante, ele entrava. Por isso, acho ainda mais impressionante ver um jogador como ele dar esses saltos de qualidade. Lateral-esquerdo, claro, não é a posição natural dele, mas a maneira como ele joga nessa posição… Impressionante.”

Com a vitória sobre a Escócia, o Marrocos já garantiu uma vaga na fase eliminatória. A seleção comandada pelo técnico Mohamed Ouahbi disputará a última partida da fase de grupos contra o Haiti, podendo até mesmo conquistar o primeiro lugar no grupo.