"Apunhalou-o com um punhal": especialista em fisioterapia revela como Vitinha causou a lesão de Olmo antes do Clássico

A derrota do Barcelona no Parque dos Príncipes não foi apenas o primeiro tropeço da equipe de Hansi Flick nesta temporada, mas trouxe consigo um golpe doloroso que pode custar caro ao clube antes da semana decisiva.

Aos 27 minutos da partida, o astro catalão Dani Olmo foi obrigado a deixar o campo segurando o músculo da coxa esquerda, com dores, sendo substituído por Fermín López, numa cena que aumentou ainda mais a complexidade da missão do Barcelona, que chegou fisicamente esgotado após uma semana de transtornos nas viagens aéreas por causa do mau tempo, em meio à concentração total no confronto do Clássico, e com as ausências por lesão de Eric García, Jules Koundé e Andreas Christensen.

E, na manhã de hoje, o Barcelona anunciou oficialmente a dimensão do choque: uma lesão muscular que afastará Olmo por cerca de um mês, o que significa sua ausência confirmada em partidas decisivas, com destaque para o Clássico diante do Real Madrid neste domingo, depois o Aston Villa em 3 de novembro, e o Atlético de Madrid em 8 de novembro.

Diagnóstico chocante: o punhal de Vitinha

Para revelar a verdade sobre o que aconteceu, Antonio Pérez, conhecido pelo apelido de "Fisioteduca" e o mais famoso fisioterapeuta parceiro da rede DAZN, apresentou um diagnóstico chocante do lance, reproduzido pelo jornal espanhol "Sport".

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Pérez disse: "Dani Olmo sofreu uma pancada direta, Vitinha causou sua lesão quando lançou o corpo em sua direção, cravando-lhe um punhal nos músculos internos da coxa".

E acrescentou, explicando: "Dani Olmo foi lesionado literalmente pela mão de Vitinha, sofre a lesão em consequência de uma pancada forte porque o joelho do jogador português é afiado como um punhal, Vitinha dobra a perna, e quando tenta usar o corpo de forma excessiva, na verdade provoca uma ruptura no músculo adutor interno".





Jogador frágil e a pancada foi a gota d'água

O especialista não isentou o próprio jogador de responsabilidade, apontando que as características físicas de Olmo tiveram um papel decisivo.

E disse: "Há jogadores com os quais essa lesão poderia ter sido evitada, mas estamos falando de Dani Olmo, que tem um longo histórico de lesões musculares. É um jogador extremamente sensível durante longos períodos de jogo, quando começa o cansaço".

Desde seu retorno ao Barcelona, vindo do Leipzig em agosto de 2024, Olmo viveu um pesadelo médico recorrente: um estiramento nos tendões do joelho direito em setembro, um estiramento na coxa em novembro, um estiramento no músculo sóleo em janeiro de 2025, uma lesão fibrilar no adutor direito em março, outro estiramento no músculo sóleo direito em outubro, e uma luxação no ombro esquerdo em dezembro.

Pérez entende que a pancada de Vitinha aos 27 minutos "foi a gota d'água" para um jogador que estava no auge de sua forma e havia quebrado seu jejum de gols na última partida contra o Real Betis, antes que viesse a entrada do português para devolvê-lo mais uma vez à sala de tratamento.



