Aproveitamento de 51% deixa Luxa entre os melhores da década no Vasco

Números de Luxemburgo no Brasileirão destaca-se no Vasco como um dos melhores desde a temporada de 2011; veja

Em décimo primeiro na tabela de classificação do Brasileirão, o pode sonhar com uma vaga à Libertadores 2020. Com 38 pontos, o time que lutou contra o rebaixamento nas rodadas anteriores da competição soma sete pontos de distância do , último clube dentro da zona de classificação para a principal competição sul-americana. Mas quem poderia imaginar que a dez rodadas do fim do torneio a equipe carioca estaria nesta situação? O responsável tem nome e sobrenome, Vanderlei Luxemburgo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Desde a chegada ao comando do Vasco, em maio deste ano, Luxemburgo soma um dos melhores aproveitamentos do clube em Brasileirões, a partir da temporada de 2011. Com 51,39%, o treinador fica atrás apenas de Cristovão Borges e Ricardo Gomes, comandantes do cruz-maltino ao longo dos melhores momentos da equipe nos últimos anos.

Com aproveitamento de 58,33% durante a passagem como interino pelo Vasco, Cristovão Borges assumiu o time durante o Brasileirão de 2011 após problema de saúde de Ricardo Gomes, e alcançou o vice-campeonato do torneio. Logo em seguida, na temporada de 2012, o já efetivado treinador somou 56,56% e levou o elenco às quartas de final da Libertadores contra o Corinthians. Demitido em 2013, o técnico ainda é detentor de uma das melhores marcas até então.

Ricardo Gomes, por sua vez, viveu momentos de glória com o Vasco antes de sofrer um AVC no decorrer de uma partida com o clube e por recomendação médica, precisou afastar-se do esporte por um tempo. Com 60,53% de aproveitamento, o técnico venceu 19 jogos, empatou 12 e perdeu sete.

Ainda que a contratação de Vanderlei Luxemburgo tenha sido criticada por torcedores os quais alegavam que o treinador estava ultrapassado, a presença do mesmo na área técnica tem feito bem ao Vasco. O trabalho do professor despertou interesse em outros grandes da Série A, como por exemplo o . Porém, o clube carioca parece pouco disposto a liberar o professor.