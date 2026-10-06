O Getafe dá os últimos retoques antes de concretizar a contratação do ex-capitão do Real Madrid, Dani Carvajal.

O presidente do Getafe, Ángel Torres, anunciou nesta terça-feira que o clube trabalha para contratar o lateral-direito espanhol como jogador livre.





Às portas dos escritórios do clube, ele afirmou sobre a chegada de Carvajal: "Estamos trabalhando nisso. O treinador me pediu um ponta e não conseguimos encontrar um, então vamos ver se ele serve para desempenhar as funções de lateral e de ponta ao mesmo tempo".

Ángel Torres confirmou também que o lateral-direito, de 34 anos, passou com sucesso pelos exames médicos, restando apenas um último passo decisivo: os detalhes entre a LaLiga e o Getafe.

O site argentino Infobae reproduziu a fala do presidente do Getafe à rede DAZN: "Se eu conseguir chegar a um acordo com a LaLiga, é provável que ele se junte a nós".

Carvajal estava sem clube desde que disputou sua última partida pelo Real Madrid, em 23 de maio passado, encerrando um período de 23 temporadas, sendo 13 delas no time principal, defendendo a camisa do Madrid.

E agora, após conquistar 27 títulos com o Real Madrid, incluindo seis títulos da Liga dos Campeões, o lateral-direito espanhol escolheu o clube do sul de Madrid, treinado por José Bordalás, com o qual vai disputar a Conference League.