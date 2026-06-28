Apresentadora de TV americana é alvo de críticas após comentário “imprudente” sobre a Bósnia e Herzegovina, adversária na Copa do Mundo

A apresentadora da ABC7, Abigail Valez, pediu desculpas após receber muitas críticas por causa de um comentário que fez sobre a Bósnia e Herzegovina, o próximo adversário dos Estados Unidos na Copa do Mundo.

No dia 2 de julho, os Estados Unidos e a Bósnia e Herzegovina se enfrentam. Motivo mais do que suficiente para Velez deixar as coisas bem claras. Mas, com toda essa provocação, ela acabou fazendo comentários sobre o país do Leste Europeu que não foram muito bem recebidos.

“Eu não saberia apontar onde fica no mapa”, disse Velez durante a transmissão ao vivo. “Não sei absolutamente nada sobre a Bósnia e nem quero saber. Porque a Seleção dos EUA está de volta, e estamos melhores do que nunca.”

“Isso será na próxima quarta-feira. É melhor se preparar, Bósnia, porque você não está esperando por isso. Você não quer que seja assim. Mas vai ter mesmo assim”, afirmou Velez.

O comentário sobre a localização geográfica não foi bem recebido, principalmente devido à história do país. No X, a apresentadora recebeu muitas críticas. Entre outras coisas, exigiram sua demissão e a acusaram de falta de conhecimento geral e de não ter feito uma pesquisa adequada.

A apresentadora se viu, portanto, obrigada a se pronunciar e pedir desculpas pelas redes sociais. “Em uma tentativa fracassada de fazer algumas piadas sobre a Copa do Mundo, fui longe demais e fiz, durante a transmissão, um comentário imprudente que foi insensível e inadequado”, escreveu Velez.

“Peço desculpas ao povo da Bósnia e à seleção bósnia de futebol. A Copa do Mundo deve ser sobre a união entre comunidades em todo o mundo, e meu comentário não refletiu esse espírito. Desejo o melhor a todas as seleções na continuação de sua aventura na Copa do Mundo.”