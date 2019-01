Apresentado, Sornoza explica escolha pelo Corinthians: “maior clube do Brasil”

Primeiro jogador equatoriano da história do Timão, meia assinou contrato de quatro anos com o clube

O Corinthians apresentou no início da tarde desta quarta-feira (9), no CT Joaquim Grava, o meia equatoriano Junior Sornoza, que disputou a duas últimas temporadas com a camisa do Fluminense. Aos jornalistas, o jogador comemorou o acerto por quatro anos com o Timão.

"Quero agradecer pela confiança. Estou muito feliz em vir para cá, porque é o maior clube do Brasil. Espero ganhar títulos. Sou um jogador muito jovem e quero fazer um grande trabalho e mostrar aos que confiaram em mim o que posso fazer", afirmou.

"Estou muito feliz, nas redes sociais recebi muitas mensagens de boas-vindas, desejando boa sorte. Essa torcida maravilhosa está sempre apoiando, nós, dentro de campo, temos que fazer um grande trabalho para não decepcionar nenhum deles", completou.



(Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians)

Sornoza já tinha acerto com o Corinthians desde o fim do ano passado, mas a demora para aprontar sua documentação acabou fazendo com que fosse anunciado apenas na última terça-feira (8).

"Eu fiquei ansioso, é claro. Não assinava um, não assinava o outro, e eu queria estar aqui. Graças a Deus deu tudo certo, espero dar o meu melhor para ajudar a equipe", declarou o equatoriano, que disse que esse será o maior desafio da sua carreira.

"Sim, para mim é o maior desafio. Espero melhorar a cada dia, vou trabalhar, lutar a cada dia para conquistar muitos títulos aqui, essa é minha mentalidade, por isso estou aqui, para conquistar títulos e dar alegria à torcida", ressaltou.



(Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians)

Sornoza ainda falou já ter conversado com Carille sobre a sua preferência por atuar mais centralizado e respondeu sobre a disputa com Jadson por um lugar no time.

"Eu gosto de jogar centralizado, falei com o professor também. Estou aqui para ajudar a todos os meus companheiros, à equipe. Espero seguir melhorando, trabalhando forte para ajudar a todos", explicou.

"Quem decide é o treinador. Nós, como jogadores, estamos aí para ajudar o time. Temos um grande grupo, que está trabalhando forte para começar a temporada da melhor forma e mostrar para a torcida que temos um grande plantel para sermos campeões", finalizou.