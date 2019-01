Apresentado no Flamengo, Gabigol fala em rápida identificação e já pensa em títulos

O atacante, que chega emprestado junto à Inter de Milão, exaltou a qualidade do elenco rubro-negro

Antes de Gabigol começar a falar em sua apresentação oficial como jogador do Flamengo, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, disse que a vontade do jogador de ir à Gávea foi decisiva. E ao longo de cerca de meia hora o artilheiro do Brasileirão de 2018 fez questão de ratificar uma espécie de amor à primeira vista pelo Rubro-Negro.

“Desde o começo eu quis o Flamengo. Agradeço e confiança deles todos. Agora é comigo e com meus companheiros”, afirmou em entrevista coletiva na Gávea. “Agradecer a todos por estar em um grande clube. A todos que ajudaram o sonho a virar realidade. Estou muito feliz e agradecido. Espero retribuir com uma grande entrega. Quero fazer gols e ser campeão".

“É um dia especial. Difícil explicar essa identificação rápida. Que o carinho possa me ajudar e a todo o elenco. Não venho para suprir carência de quem foi embora. O elenco é forte", disse o novo camisa 9 do clube, que chegou por empréstimo junto à Internazionale de Milão até o final do ano.

“Vou aprender bastante com o Abel. Estamos ansiosos para começar logo (...) Quem tem que ganhar é o Flamengo, não importa se o Gabriel vai ou não ser artilheiro. O Flamengo está acima de todos. O que a gente quer é ser campeão".