Apresentado no Flamengo, Arrascaeta evita comentar saída do Cruzeiro: "estou onde deveria"

Uma das principais apostas do Flamengo para a temporada de 2019, Arrascaeta almeja títulos no time carioca

Apresentado na tarde desta segunda-feira (14), Arrascaeta chegou ao Flamengo como a contratação mais cara da história do clube. O uruguaio que custou R$ 63,7 milhões aos cofres do time carioca já enfatizou o desejo junto aos torcedores da equipe: “Quero ser campeão”.

Durante a coletiva de apresentação, o camisa 14 do Flamengo respondeu sobre a conturbada saída do Cruzeiro, a relação com o novo companheiro de equipe, Gabigol, além de outros questionamentos. Confira:

Torcida flamenguista

“Deu para sentir o carinho e o calor (dos torcedores) (risos). Os torcedores são muito apaixonados, todos gostam de futebol no Brasil. Uma foto é muito para os torcedores, e nós não perdemos nada. Queremos dar muitas alegrias”.

Jogo de estreia

“Temos que ir passo a passo para ficar forte fisicamente e mentalmente. Vamos conversar com o técnico, com o preparador, conhecer o grupo... Isso é fundamental para ver quando estarei pronto”.

Relação com Gabigol

“Eu e o Gabi estamos fazendo uma amizade boa. E isso vai ser bom para levarmos para dentro do campo. Ele tem muita qualidade”.

Saída do Cruzeiro

“Aconteceram algumas coisas. Estou onde deveria. Estou feliz. Futebol é isso. Jogador pode sair, ficar... Meu foco é o Flamengo e em ganhar tudo, retribuir em campo o carinho. Achei que o Flamengo era uma coisa boa para mim. O tema negociação sempre deixo com meu agente, que busca o melhor para mim. Não quero falar muito sobre isso. Houve mensagens de todos os tipos. Defendi sempre meu clube da melhor forma, mas senti que era o momento de ir para outro time, o Flamengo”.

Pressão

O jogador lida com isso (pressão) normalmente. Eu não vou ter problema. Vou dar o meu melhor a cada jogo. Vamos brigar por grandes coisas este ano.