Apresentado no Barcelona, Murillo comenta sonho com Messi e revela conselhos de Mina

Colombiano deu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Barça nesta manhã

Novo reforço do Barcelona, Murillo viveu seu primeiro dia como jogador dos Blaugranas nesta quinta-feira (27). Além de posar para fotos e pisar no gramado do Camp Nou, o zagueiro colombiano também deu sua primeira entrevista coletiva como atleta do Barça.

Na conversa com a imprensa, ele falou sobre o novo desafio na carreira, o sonho de defender o clube espanhol, jogar ao lado de Lionel Messi e ainda revelou ter recebido conselhos de Yerry Mina, compatriota que teve passagem curta e apagada pelo time azul-grená no primeiro semestre deste ano e hoje brilha no Everton.

Sonho realizado

"A verdade é que estou muito feliz com esta oportunidade. Agradeço a Deus por abrir a maior porta que se pode abrir no futebol. Agradeço ao clube por esta linda oportunidade. Agora só quero trabalhar e estar à disposição do treinador."

Desafio no Barcelona

"As sensações se notam no meu sorriso, na felicidade por vestir esta camisa. Quero ajudar o clube em seus objetivos. Sabemos o que significa o Barcelona. É um sonho e espero que tenha tempo para demonstrar meu futebol e estou aqui para grandes coisas. É um sonho e trabalhei para isto desde pequeno."

Situação física

"Sempre se tem mais ritmo quando se joga, mas no Valencia sempre trabalhei para estar disponível e me sinto bem."

Jogar com Messi

"A palavra alívio pode ser usada. É uma vantagem enorme ter o melhor do mundo ao seu lado e espero ajudá-lo."

Conselhos de Mina

"Sou muito amigo de Yerry. Obviamente ele me recomendou algumas coisas, me deu conselhos. Me deu os parabéns e agora eu tenho que aproveitar esta chance. Não posso me comparar com ele e quero demonstrar que posso fazer parte do clube e seus objetivos."

Primeira conversa com Valverde

"Tive a oportunidade de ter uma pequena conversa com ele. Ele disse que tem confiança em mim e agora tenho que demonstrar porque fui escolhido."