Apresentado, Hernanes diz: "O São Paulo é muito grande para ficar tanto tempo sem conquistar títulos"

Profeta assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2021

O volante Hernanes foi apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta segunda-feira, em Orlando, na Flórida, onde o Tricolor realiza sua pré-temporada. Motivado para sua terceira passagem pelo clube, o Profeta disse que chega querendo acabar com o jejum de títulos da equipe. A última conquista de uma competição oficial foi a Copa Sul-Americana de 2012.

"Com certeza darei a minha parcela de contribuição, pois vencer para mim é questão de obrigação, ainda mais vestindo essa camisa muita pesada. O São Paulo é muito grande para ficar tanto tempo sem conquistar títulos. O que eu trago é a inconformidade com essa espera absurda de tempo por títulos. Esse sentimento que quero transmitir, focado e com certeza esse sentimento já é de grande valia. Aqui no São Paulo só está bem se está ganhando. Temos de estar inconformados até levantar um troféu e fazer campanhas dignas", afirmou Hernanes, que assinou contrato até dezembro de 2021.

"Fico muito satisfeito com todo projeto, pois eu retorno com essa grande vontade de conquistar títulos, de pendurar mais quadros no CT da Barra Funda. Estou muito motivado. O grupo tem muita qualidade. O projeto é grandioso e estou apto para ser encaixado nele. Tudo está sendo bem planejado e pensado. A tendência é que dê certo e a gente possa colher os frutos", completou.



(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC/Divulgação)

Hernanes também agradeceu os dirigentes do São Paulo por viabilizarem seu retorno e a mobilização da torcida do São Paulo nas redes sociais.

"Muita gratidão pelo São Paulo ao Raí, Leco, Pássaro e todo torcedor. É difícil fazer um post no Instagram, porque só falavam "volta, Profeta". Isso com certeza é motivo de muita satisfação. Obrigado ao São Paulo, diretoria e torcida pelo carinho de sempre, pelo esforço que o São Paulo fez. Me sinto honrado por tudo isso. Momento especial, feliz. Dia 7 de janeiro, uma data especial, um momento histórico. Espero que a história esteja apenas na metade e os caminhos sejam felizes", declarou antes de dizer que se sente ídolo do clube.

"Sim, porque o carinho que eu recebo, as palavras que o torcedor fala para mim, não tem como eu não sentir que faço parte da história vitoriosa de um clube gigante", acrescentou.



(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Confira outras respostas dadas por Hernanes:

São Paulo briga por títulos em 2019?

"Com certeza. Esse é o projeto do clube quando faz investimentos como fez, trazendo e mantendo jogadores. A gente vê o salto que foi dado, um salto grandioso. Em 2017 lutou por uma coisa, em 2018 o clube se reformulou e fez ótima campanha. Tanto que voltamos para a Libertadores este ano. Natural e normal que mantendo a qualidade e trazendo outros nomes importantes, a tendência é que outro salto aconteça".

Pressão

"A pressão tem de existir. Ela existe mesmo. E ela é boa. Quando a gente estuda química entende que se muda a pressão algumas equações não acontecem. Num clube como o São Paulo tem de existir pressão mesmo. Os jogadores que estão aqui estão acostumados a lidar com a pressão e dar o melhor de si".

Profecia para 2019

"Quando a gente é mais jovem, a gente é muito sonhador. O sonho vem antes de qualquer coisa. A gente trilhou alguns caminhos, aprendeu alguns caminhos, sabe que o sonho é importante, mas mais do que o sonho é o planejamento, a dedicação que vamos ter com o dia a dia com o trabalho, com a plantação. Sempre digo que temos de pensar muito mais no momento de plantar pois a colheita é natural, vem como consequência do que tu plantou. Profecia não vem por vontade humana. Vem por inspiração e no momento certo os momentos proféticos irão acontecer".