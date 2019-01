Apresentado, Diego Cavalieri minimiza disputa com Gatito no gol do Botafogo

O goleiro falou, que não jogou em 2018, garantiu empenho máximo e enalteceu a garra do elenco alvinegro

Diego Cavalieri falou pela primeira vez como jogador do Botafogo. Apresentado oficialmente nesta sexta-feira (04), dia em que o clube se reapresentou para dar início à pré-temporada de 2019, o goleiro falou sobre a nova oportunidade em sua carreira e garantiu que não vê problemas em ser reserva de Gatito Fernández, titular e ídolo da torcida alvinegra.

“É uma oportunidade nova para mim. Fiquei muito feliz quando surgiu o convite. Todos estão no elenco para disputar posição. O importante é ter lealdade e um bom ambiente. Nunca tive problema em relação a não jogar. Claro que todos querem, mas o importante é poder ajudar. Gatito tem enorme qualidade. Quero ajudar o Botafogo a crescer e evoluir”, afirmou o atleta de 36 anos.

Campeão brasileiro com o Fluminense em 2012, Cavalieri foi dispensado pelo Tricolor das Laranjeiras no final de 2017. Chegou a acertar com o Crystal Palace, da Inglaterra, mas desde que deixou o Brasil não disputa um jogo oficial. Entretanto, o arqueiro, que apareceu com destaque com a camisa do Palmeiras e teve passagem pelo Liverpool não desanimou em meio às dificuldades.

- O peso da camisa e a grandeza do Botafogo foram fundamentais na minha escolha - Diego Cavalieri. #VamosFOGO



Vitor Silva / SS Press / BFR pic.twitter.com/Ifq22sBwj6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) 4 de janeiro de 2019

“Foi um período complicado, de muito aprendizado e reflexão pelo que o aconteceu, da forma que aconteceu. A chance na Inglaterra surgiu por uma emergência. Houve uma lesão e precisavam de alguém sem contrato. Mas foram apenas quatro meses. Depois da Copa não apareceu nada e fiquei esse tempo todo parado. Foi difícil, algo novo para mim, mas nunca desanimei”.

“Vai ser um pouco mais difícil, mas pego rápido dentro de campo com muito empenho. Estou preparado”, garantiu. “Cheguei hoje e fui bem recebido. Ambiente muito bom, todos me deixaram à vontade. Com o Gatito eu tive a oportunidade de conversar. É sempre bom trocar ideia com pessoas que você admira. Pelo primeiro contato, estou muito satisfeito. Deu para ver que é um ambiente bom”.

Ainda nesta sexta-feira (04), o Botafogo também confirmou a chegada do zagueiro Gabriel, que vem emprestado junto ao Atlético-MG em negócio que envolveu a venda de Igor Rabello para a equipe de Belo Horizonte.