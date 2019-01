Apresentado, Bruno Henrique promete "melhor versão" no Flamengo e explica polêmica no Santos: "Ia jogar vendido?"

Atacante fez previsões para a temporada e prometeu dar "dor de cabeça" para Abel Braga

Quarto reforço de peso do Flamengo para a temporada, Bruno Henrique foi apresentado no clube na tarde desta quinta-feira (24), no Ninho do Urubu. O atacante explicou a sua saída do Santos, comemorou o acerto com o Rubro-Negro e previu uma grande temporada no clube.

Bruno Henrique foi aguardado pela comissão técnica do Santos no último sábado para o jogo contra a Ferroviária, mas com a ida para o Flamengo concretizada, não se apresentou e causou irritação no clube paulista. O atacante, então, se explicou.

"Sinto que eu sai do Santos pela porta da frente. Onde já se viu o clube vender o jogador e o próprio clube não comunicar ao treinador. Eu acho que não sai pela porta dos fundos. Fiz o meu melhor. Ia jogar vendido? Ninguém joga. Fizeram esse problema todo em cima de mim. Mas dei meu melhor lá, agora é vida que segue", disse.

O jogador fez um 2018 com rendimento abaixo do esperado no Peixe devido a lesões que o perseguiram durante o ano, mas pediu a confiança do torcedor Rubro-Negro e celebrou o acerto com o clube.



(Foto Alexandre Vidal/CR Flamengo)

"Estou muito feliz. Demorou um pouquinho, mas agora o que importa é que sou do Mengão também. Chego para ajudar e conquistar títulos, desejo de todo para 2019. Muito feliz de fazer parte dessa grande família", falou.

"Podem esperar que vai ser o Bruno que sempre entrou, vou dar meu melhor para ajudar. Tive 2017 vitorioso, ano bom pra mim, foi interrompido porque me machuquei em 2018. Se não tivesse machucado a sequência seria melhor ainda. Todos sabem quando o jogador se machuca é complicado voltar. Espero que o torcedor veja o Bruno Henrique de 2017", afirmou.

Confira outros trechos da entrevista de Bruno Henrique:

Disputa no elenco

"Essa é uma dor de cabeça pro Abel. Vim para somar. Vou estar sempre pronto para jogar, que seja uma disputa sadia, Vitinho grande jogador, joga pelo lado esquerdo, Arrascaeta também. Abel vai colocar o melhor que tiver".

Desistência parcial do Flamengo

"Pensei muitas coisas, mas procurei trabalhar. Tinha dito que as negociações tinham sido encerradas, mas deixei para o meu empresário, o pessoal do Santos. Hoje graças a Deus tive um desfecho feliz".

Estreia

"Já estou bem fisicamente, vinha treinando no Santos. Fiquei um dia sem treinar só, mas fiz coisas à parte. E treinei com meus companheiros ontem em dois períodos, Estou apto para poder jogar. Espero que seja sábado diante de um clássico".

O Flamengo pagará ao Santos R$ 23 milhões, parcelados em três vezes por Bruno Henrique, e emprestou Ronaldo por uma temporada ao Peixe, com preço fixaco de compra de € 3 milhões (aproximadamente R$ 12,9 milhões)