Apresentada na seleção, Pia Sundhage fala sobre mudanças e Marta

A sueca de 59 anos chega com moral para tomar as rédeas da equipe nacional

Com um longo histórico vitorioso no futebol feminino, que inclui duas medalhas de ouro em [2008 e 2012] pelos , a sueca Pia Sundhage foi apresentada nesta terça-feira (30) como treinadora da seleção brasileira. Aos 59 anos, ela prometeu mudanças no selecionado, que foi até as oitavas de final no Mundial de 2019, perdendo para a anfitriã .

“O jogou bem na , mas não pode ser também uma mudança muito pequena. É preciso ter uma mudança que faça a diferença, isso é o mais importante”, disse Pia, que durante a apresentação assistiu a vídeos de boas-vindas gravados por algumas das principais jogadoras, incluindo Cristiane, Andressa Alves e, claro, Marta.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A camisa 10, aliás, fez questão de gastar o sueco aprendido em cerca de quatro anos, nos quais defendeu as equipes do Tyreso e Rosengard, e Pia falou sobre os planos que tem para a craque de 33 anos: “Marta tem sido a melhor há tanto tempo, tem esse coração do futebol. Não sei que posição vai ter em campo, preciso ganhar o respeito dela. Falei com ela, está determinada a fazer algo positivo. Não é só a Marta, mas o time todo. No fim das contas, é a equipe que vence, a Marta sabe disso”.

Fala, Pia! 🗣️



Nova técnica da #SeleçãoFeminina já está trabalhando firme nos últmos dias! Ela falou sobre as primeiras impressões na nova função. ⚽️🇧🇷#JogaBola #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/awD5MgGfPi — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 30, 2019

Durante a apresentação, que também contou com as presenças do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e de Tite, técnico da seleção masculina, Pia também exaltou a estrutura para seleções localizada na Granja Comary, em Teresópolis: “Quase chorei. Vi uns meninos treinado, excelentes técnicos fazendo ótimos treinamentos. Viajei o mundo todo, mas nunca vi isso antes. Foi difícil segurar as lágrimas, vocês têm algo muito especial e muito mágico. Todo mundo respira futebol, quase consegui sentir que algo que você toca no ar, é algo sólido”.