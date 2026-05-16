Em apresentação pelo Fluminense, Hulk revela motivo que o fez sair do Atlético-MG: "Estava dando a vida"

O atacante Hulk foi apresentado oficialmente pelo Fluminense neste sábado (16), antes da partida contra o São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador concedeu entrevista coletiva no auditório do Maracanã e depois teve seu primeiro contato oficial com a torcida tricolor antes de acompanhar o confronto das arquibancadas.

Hulk chega ao Fluminense em um momento positivo no Brasileirão 2026, com a equipe ocupando a terceira colocação, mas em cenário delicado na Copa Libertadores. O time é o lanterna do Grupo C, ainda sem vitórias após quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas, mas o atacante afirmou enxergar confiança e otimismo nos bastidores do clube e que a classificação para o mata-mata é possível.

"Venho com muita vontade e determinação para valer a pena cada esforço que foi feito. Quanto a situação do clube, estamos muito confiantes de que sim, tem tudo para se classificar ganhando os jogos em casa, nesse próximo jogo. Cheguei ao treino transmitindo minha energia para os jogadores. Encontrei um ambiente muito leve. Está todo mundo preparado. Venho contribuindo assim no dia a dia", disse.

Hulk também falou sobre a oportunidade de defender o Fluminense e destacou a ansiedade para atuar no Maracanã. O atacante utilizará a camisa 7, mesma numeração que marcou sua trajetória no Atlético-MG, mas só poderá estrear oficialmente após a abertura da próxima janela de transferências, depois da Copa do Mundo.

"Estou muito feliz. Já estou me sentindo em casa no nosso CT. Maracanã todo mundo sabe a história, estádio respeitado mundialmente. Venho com muita fome, muita confiança de que vou aproveitar bastante esse meu tempo aqui. Confiar em Deus que vou conquistar títulos com esse grupo", afirmou.

Na sequência, o atacante revelou que já teve conversas com o técnico Luis Zubeldía sobre seu processo de adaptação e garantiu estar focado em alcançar a melhor condição física antes da estreia.

"Já tive oportunidade de conversar com o professor, mas não falando da questão de jogo diretamente até porque não posso jogar no momento. Vou conseguir me entrosar com companheiros, entender a melhor maneira que posso ajudar meu time dentro de campo. Chegar 1000% da condição física, tenho certeza que na parte técnica vai estar bem entrosada. Vou estar disposto a fazer o que pedir o treinador em prol do time", explicou.

Mais ao fim da apresentação, Hulk foi perguntado o que o motivou sair do Atlético-MG para fechar com o Fluminense, e respondeu: "O que me faz feliz estar aqui é a forma como [a transferência] foi conduzida, sempre tratando com o presidente e com o Mário, tendo muita transparência, sempre respeitando o Atlético-MG. Mantivemos uma relação muito transparente e muito leve. Houve uma possibilidade de acontecer em janeiro. Continuei trabalhando. Estava dando a vida pelo Galo, onde fui muito feliz. Venho com a mesma vontade de 2021, a idade faz a diferença, me cuido bastante para exercer o que tanto amo que é jogar futebol da melhor maneira possível. Vou fazer valer."

Enquanto aguarda a possibilidade de estrear oficialmente, Hulk acompanhará de perto o duelo deste sábado (16) entre Fluminense e São Paulo no Maracanã. O confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela do Brasileirão de 2026, já que o São Paulo aparece logo atrás do Tricolor na classificação, tornando a partida importante para a sequência da competição.