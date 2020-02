"Aprendiz" de Rafinha", João Lucas se diz preparado para substituir o lateral: "responsabilidade boa"

Lesionado, camisa 13 é dúvida para o confronto contra o Del Valle, pela final da Recopa Sul-Americana

Com lesão na posterior da coxa esquerda constatada, Rafinha se tornou dúvida para a decisão da Recopa, diante do Del Valle, nesta quarta-feira(26), no Maracanã. Apesar de Jorge Jesus não descartar um "milagre" do departamento médico, o jovem João Lucas, de 21 anos, está em alerta. Caso seja confirmado o desfalque do camisa 13 é ele quem deverá assumir a posição.

João Lucas quase deixou o por empréstimo nesta janela de transferências, mas com a desistência do Sport e a dificuldade para encontrar um nome na posição, ele foi mantido no elenco e ganhou nova chance. No último sábado, foi campeão da como titular da equipe.

"É uma coisa que se eu falar que imaginava eu estaria mentindo. Quando eu estava no eu trabalhei para ter o meu lugar ao sol, e graças a Deus eu conseguir está aqui no Flamengo, a maior equipe do e do mundo, eu só tenho a agradecer e aproveitar as oportunidades".

Mais times

Substituir o melhor lateral-direito do Brasil não é uma tarefa fácil, mas João Lucas garante que é uma responsabilidade boa.

"É uma responsabilidade boa, eu passei um ano de adaptação, pude aprender a forma como o Mister gosta de jogador, venho escutando bastante ele. O Rafinha, que é um cara sensacional me passa várias dicas, é um cara rodado, o Filipe e o Renê também. Eu tenho me dedicado todos os jogos e sempre que precisar eu vou estar aqui, eu me sinto feliz em ter essa oportunidade, a confiança do Mister, do grupo todo".



(Foto: Getty Images)

João Lucas também destacou a importância de Jorge Jesus em sua evolução como jogador e os papos com Rafinha.

"O Mister para mim está sendo muito importante, é um treinador que tem uma visão diferente. Estou procurando evoluir ao máximo, prestar atenção ao máximo e só tenho a crescer com isso. O Rafinha me passa sempre o que aprendeu, ele é vivido, vencedor, eu venho escutando ele. Eu aproveito bastante o convívio com ele e isso está refletindo dentro de campo".

Para finalizar, João Lucas entrando em campo ou não, João Lucas espera colocar no currículo mais um título com a camisa do Flamengo.

Mais artigos abaixo

"Quem está no Flamengo joga sempre para ganhar, chegamos nessa condição de estar disputando títulos e vamos com tudo para se Deus quiser conquistar mais um".

O Flamengo recebe o Del Valle nesta quarta-feira(26), às 21h30. A partida é válida pelo segundo jogo da final da . O primeiro jogo terminou em 2 a 2. Qualquer empate, independente do placar, já que não há regra do gol fora de casa, o jogo vai para a prorrogação.