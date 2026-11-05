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Dirk Kuyt, técnico interino do Fenerbahçe, exaltou a confiança de sua equipe após conduzir o clube turco a uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Liverpool, seu ex-clube. Em Istambul, o Fenerbahçe reagiu duas vezes após ficar atrás no placar e conquistou sua primeira vitória na fase principal da Champions League desde 2008.

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Kuyt leva o Fenerbahce a uma vitória histórica na Europa

O técnico interino Dirk Kuyt alcançou um marco histórico quando o Fenerbahce saiu atrás duas vezes e venceu o Liverpool por 3 a 2 no estádio Sukru Saracoglu. A vitória encerrou a campanha até então perfeita do Liverpool na fase de liga da Champions League desta temporada e garantiu ao Fenerbahce seu primeiro triunfo na competição propriamente dita desde 2008.

Trey Nyoni e o reserva Alexander Isak colocaram o Liverpool em vantagem, mas gols de Mason Greenwood, Archie Brown e Vedat Muriqi viraram o confronto.

Aos 32 anos e 194 dias, Muriqi marcou de cabeça aos 79 minutos e se tornou o segundo jogador mais velho do Fenerbahce a marcar na Champions League, atrás de Pierre van Hooijdonk.

Ex-jogador do Liverpool se orgulha da confiança para vencer um gigante europeu

Em entrevista à UEFA após a partida, Kuyt demonstrou imenso orgulho pela forma como sua equipe contrariou as expectativas antes do jogo e conquistou um resultado inesquecível. “Estamos muito orgulhosos desta vitória. Vencemos nesta competição pela primeira vez em 18 anos, derrotando um dos clubes mais vitoriosos dela, uma equipe que protagonizou uma virada milagrosa para conquistar a Champions League da UEFA aqui em Istambul”, afirmou Kuyt.

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“Antes de a bola rolar, muita gente achava que tínhamos poucas chances, mas acreditávamos em nós mesmos.”

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“Pressionamos intensamente e jogamos com muita energia. Estamos muito felizes por ter proporcionado uma noite inesquecível aos nossos torcedores”, acrescentou o holandês.

Kuyt atribui virada dramática à mentalidade que aprendeu em Anfield

Ao falar sobre sua ligação emocional com os dois clubes, Kuyt explicou como a determinação que desenvolveu durante suas seis temporadas em Anfield inspirou a reação do Fenerbahce. “Esses dois clubes significam muito para mim. Minha mãe e meu pai são as pessoas mais importantes da minha vida, mas também aprendi muito durante minhas seis temporadas como jogador do Liverpool”, revelou Kuyt.

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“A lição mais importante foi nunca desistir, aconteça o que acontecer. É isso que tenho tentado transmitir aos meus jogadores.”

“Eles são jogadores muito bons, mas, como vocês sabem, não estávamos em boa fase. Talvez o mais valioso seja poder levar o que aprendi em um clube para outro. Ver meus jogadores demonstrarem essa confiança hoje à noite me deixou muito feliz”, acrescentou o técnico.

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Fenerbahce ganha impulso na campanha europeia sob o comando do técnico interino

A vitória dramática deu ao Fenerbahce seus primeiros pontos na fase de liga e levantou o ânimo da equipe após duas derrotas consecutivas em competições nacionais.

Kuyt tentará aproveitar o embalo criado por esta noite em Istambul enquanto a diretoria do clube avalia suas opções para o cargo de técnico.

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