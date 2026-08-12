Apostou em 61 partidas: jovem atacante do Everton nas mãos da Federação Inglesa

O jovem atacante do Everton, Martin Sherif, corre o risco de uma longa suspensão, depois que a Federação Inglesa de Futebol lhe imputou a acusação de violar as regras de apostas em 61 casos distintos.

A Federação Inglesa anunciou a formalização da acusação contra o jogador de 20 anos por violar o artigo E1.2 do regulamento de conduta, que proíbe os jogadores de participarem, de forma direta ou indireta, em apostas sobre partidas de futebol.

De acordo com o comunicado da Federação Inglesa, divulgado pela agência "Reuters", Sherif teria feito 61 apostas em partidas de futebol ao longo de um período de 15 meses, entre 20 de novembro de 2024 e 12 de fevereiro de 2026.

A Federação concedeu ao jogador um prazo até a segunda-feira, 17 de agosto, para responder oficialmente às acusações que lhe foram imputadas, antes de encaminhá-lo a uma comissão disciplinar independente para a definição da possível punição.

Sherif, nascido na Libéria, é um dos frutos da academia do Everton, onde ingressou em 2019 e começou a treinar com o time principal no início de 2025, sem ter feito sua estreia oficial na Premier League.

O jovem atacante passou por duas experiências por empréstimo na temporada passada: a primeira no Rotherham United, na primeira divisão, onde marcou dois gols em 10 partidas antes de ser convocado de volta em dezembro por causa de lesões, e a segunda no Port Vale, desde fevereiro passado, quando marcou dois gols em 17 partidas, período encerrado com o rebaixamento do time para a segunda divisão.