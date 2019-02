Aposte em Tottenham x Newcastle: quem vence pela Premier League?

Clubes se enfrentam pela vigésima quinta rodada do Campeonato Inglês

Tottenham e Newcastle jogam neste sábado (2), às 10h30 (de Brasília), na casa dos Spurs. Com 54 pontos, o time de Mauricio Pochettino está sete pontos atrás do líder Liverpool, que joga na segunda (4), às 18h, contra o West Ham.

Sem Harry Kane e Dele Alli, lesionados, o técnico argentino, Mauricio Pochettino, deve escalar o Tottenham com a seguinte escalação: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Winks, Sissoko, Rose, Eriksen, Llorente, Son.

Já Rafa Benítez, que conseguiu surpreender o segundo colocado Manchester City, de Pep Guardiola, na rodada passada, com uma vitória por 2 a 1, deve mandar a campo Dubravka, Yedlin, Schar, Lascelles, Lejeune, Ritchie, Perez, Hayden, Longstaff, Atsu, Rondon.

"Temos jogadores que voltam de lesão, então o que eu posso dizer para os próximos 14 jogos é que estamos melhor equipados. Eu sou pragmático, realista e acho que temos o equilíbrio e estamos em uma posição melhor, então eu estou mais feliz do que antes", analisou Rafa Benítez.

"Estou mais feliz agora do que há uma semana porque vencemos o Manchester City. Depois do jogo contra o Watford, todos ficaram muito negativos. Depois, vencemos dois jogos consecutivos em casa na Premier League. Temos mais confiança agora e temos que continuar fazendo o mesmo", acrescentou ele.

O retrospecto recente entre os dois clubes é favorável para os Spurs, que venceram o Tottenham nas duas vezes em que se enfrentaram na temporada passada, pelo Inglês. Como visitante, fez 2 a 0 nos Magpies, e em seus domínios, por 1 a 0.

(Foto: Getty Images)

A cotação para que Eriksen, do Tottenham, marque a qualquer momento da partida é de 2.10. Para que ele faça o primeiro ou o último do jogo é de 4.75. Para que Rondon, do Newcastle, faça o mesmo, nas duas situações propostas, é de 4.50 e 12.00, respectivamente.

Outras apostas mais específicas também podem ser realizadas. A cotação de que mais de 11 escanteios serão marcados é de 2.20. De que exatamente 11 serão assinalados pelo árbitro, 8.00. Para menos de 11, 1.90.

Na bet365, a cotação para uma vitória do Tottenham é de 1.44, o empate 4.50 e o triunfo do Newcastle 9.00 .

