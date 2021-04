Aposte em Real Madrid x Chelsea: quem vence pela Champions League?

Clubes europeus medem forças pelas semifinais da principal competição do Velho Continente

Real Madrid e Chelsea jogam nesta terça-feira (27), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano. Os merengues começam a definir a eliminatória em casa. O confronto, disputado em dois jogos, vale vaga na final da Champions League, contra PSG ou Manchester City. A partida de volta será na quarta-feira (5), na Inglaterra.

Foto: Getty Images

O técnico Zinedine Zidade, sem contar com Sergio Ramos, Lucas Vásquez e Mendy, lesionados, e Valverde, suspenso, deve mandar a campo Courtois; Carvajal, Varane, Militão e Nacho; Casemiro, Kroos e Modric; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior.

"É uma semifinal e será complicado. Temos que estar atentos, defender bem e criar ocasiões. Precisamos da nossa melhor versão para fazer dano diante do Chelsea. Os ingleses fizeram bom trabalho, possuem uma equipe muito experiente também e estão aqui", analisou Zidane.

Pelo Chelsea, o clube comandado por Tomas Tuchel tenta surpreender o maior campeão da história do torneio. Os Blues devem ter a provável escalação: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; James, Jorginho, Kante e Chilwell; Mount e Werner; Havertz.

"Tenho a sensação de que podemos jogar em alto nível a cada partida. Não podemos esperar coisas incríveis, mas temos experiência e vivemos jogos difíceis. Somos capazes de atuar em um bom nível e com regularidade no ataque, na defesa e nas transições", pontuou Tuchel.

A decisão da UCL será no dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. Normalmente casa da seleção turca, é o maior estádio do país e foi local da final da competição em 2005, quando o Liverpool bateu o Milan nos pênaltis, após o placar de 3 a 3 durante os 90 minutos.

Foto: Getty Images

A cotação para que Benzema marque, a qualquer momento do duelo, pelo Real Madrid, é de 2.30. De que Werner fará o mesmo, pelo Chelsea, é de 3.40. A aposta em um empate com gols paga 4.50. Na igualdade sem tentos, 7.50.

Outras apostas mais específicas também podem ser realizadas. A cotação de que mais de 10 escanteios serão marcados é de 2.25. De que exatamente 10 serão assinalados pelo árbitro, 7.50. Para menos de 10, 1.90.

Na bet365, a cotação para uma vitória do Real Madrid é de 2.37, o empate 3.10 e o triunfo do Chelsea 3.30.

Probabilidades corretas no momento em que o artigo foi escrito. Aposte com responsabilidade.