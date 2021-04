Aposte em PSG x Manchester City: quem vence pela Champions League?

Clubes europeus medem forças pelas semifinais da principal competição do Velho Continente

PSG e Manchester City jogam nesta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes. Franceses e ingleses duelam, em duas partidas, por uma vaga na final da Champions League, que acontecerá no dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Foto: Getty Images

O vencedor do embate enfrenta Real Madrid ou Chelsea, que jogam pela outra semifinal. Neymar e Mbappé estão confirmados pelo lado do PSG, mas Agüero e Gabriel Jesus não devem começar jogando pelo Manchester City.

"Acho que o City é uma das maiores equipes do mundo e com o melhor treinador. Será tão difícil quanto contra o Bayern, pelo menos. Estamos confiantes, o mais importante serão os 180 minutos em campo", disse Pochettino durante entrevista coletiva.

O time da capital francesa, em uma variação de um 4-5-1, deve ser escalado por Pochettino com Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, que deve apostar em Foden como atacante mais avançado, deve mandar a campo a provável equipe, em um 4-3-3: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Silva, Foden.

"Eu sou um grande admirador dele. Acho que ele faz o nosso futebol ser melhor. E tenho quase certeza que se Neymar tivesse ficado mais tempo no Barcelona, eles venceriam mais duas ou três Liga dos Campeões", analisou o comandante dos Citizens.

"Esses três eram imparáveis (Neymar, Lionel Messi e Luis Suárez). O melhor trio de ataque que vi na vida. Mas (não quero dizer que) ir para Paris tenha sido uma decisão errada. É uma grande cidade e um grande clube", apontou Pep.

Foto: Getty Images

A cotação para que Neymar marque, a qualquer momento da partida, pelo PSG, é de 2.62. De que Foden fará o mesmo, pelo Manchester City, é de 3.10. A aposta em um empate com gols paga 4.75. Na igualdade sem tentos, 13.00.

Outras apostas mais específicas também podem ser realizadas. A cotação de que mais de nove escanteios serão marcados é de 1.90. De que exatamente nove serão assinalados pelo árbitro, 7.00. Para menos de nove, 2.30.

Na bet365, a cotação para uma vitória do PSG é de 3.20, o empate 3.80 e o triunfo do Manchester CIty 2.10 .

Probabilidades corretas no momento em que o artigo foi escrito. Aposte com responsabilidade.