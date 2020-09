Aposte em Liverpool x Arsenal: quem vence pela Premier League?

Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Inglês

e jogam nesta segunda-feira (28), às 16h (de Brasília), em Anfield. Em terceiro lugar, os Gunners tem seis pontos ganhos, assim como os Reds, que estão em quarto. Os dois clubes têm 100% de aproveitamento na Premier League.

(Foto: Getty Images)

Se um dos rivais vencer, iguala e , que já tem nove pontos. Sem Matip e Henderson, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, deve mandar a campo a seguinte equipe: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Mais times

"Arteta mostrou em um curto período de tempo que pode ser um treinador excepcional. O time que ele montou agora, a estrutura é excepcional. Você pode ver equilíbrio entre defesa e ataque. Boa organização, mas com liberdade para os jogadores. Ele faz um trabalho impressionante. Ele mudou o clima no clube. Será um adversário duro", projetou Klopp.

“Tentamos ganhar jogos e fizemos isso em casa em diferentes circunstâncias, à noite, na hora do almoço, com torcedores e sem a presença deles. É a nossa casa e nos sentimos muito bem lá, mas não é uma receita secreta o que temos. Nunca esperamos perder, mas não esperamos ganhar. Sabemos que temos de trabalhar e queremos merecer os três pontos, é isso que queremos", continuou ele.

Para enfrentar o atual campeão do Inglês, Arteta, comandante do Arsenal, tem uma lista de sete ausências para o clássico: Pablo Marí, Gabriel Martinelli, Mustafi, Chambers, Sokratis, Cédric Soares e Emile Smith-Rowe. Com isso, deve começar a partida com Leno; David Luiz, Gabriel Magalhães, Tierney; Bellerín, Xhaka, Ceballos, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang.

"Não discutimos as coisas que tentamos e fazemos no mercado, mas gosto de Thiago desde a época do . É um cara de personalidade incrível, grande talento e grandes qualidades para jogar no meio-campo. Acho que ele é uma grande contratação para o Liverpool", elogiou Arteta.

(Foto: Getty Images )

A cotação para que Salah marque, a qualquer momento da partida, pelo Liverpool, é de 1.72. De que Aubameyang fará o mesmo, pelo Arsenal, é de 2.40. A aposta em um empate com gols paga 5.50. Na igualdade sem tentos, 19.00.

Outras apostas mais específicas também podem ser realizadas. A cotação de que mais de 11 escanteios serão marcados é de 1.90. De que exatamente 11 serão assinalados pelo árbitro, 8.00. Para menos de 11, 2.20.

Mais artigos abaixo

Na bet365, a cotação para uma vitória do Liverpool é de 1.44, o empate 4.75 e o triunfo do Arsenal 6.50.

Probabilidades corretas no momento em que o artigo foi escrito. Aposte com responsabilidade.