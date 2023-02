Aposte em Independiente del Valle x Flamengo: quem vence pela Recopa Sul-Americana?

Campeão da Libertadores, Rubro-Negro tenta garantir o título continental

Independiente del Valle e Flamengo jogam nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no estádio Banco Guayaquil, em Quito. Campeões das duas competições continentais em 2022, os clubes lutam pela taça em dois jogos, o primeiro no Equador e o segundo no Rio de Janeiro, no dia 28 de fevereiro.

Getty Images

O time de Vítor Pereira não tem Gerson, Hugo Souza e Marinho como principais desfalques. A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro.

"O Rodrigo (Caio) é um jogador de muita qualidade técnica. Ele entende o jogo, é líder. Passou por uma fase complicada. Está voltando aos poucos e ganhando confiança. Ganhou quase tudo no ar, esteve bem posicionado. Começa a voltar pouco a pouco. Começa a provar que está sendo útil", apontou Vítor Pereira.

O Independiente del Valle, do técnico Martín Anselmi, deve mandar a campo a provável equipe: Moisés Ramírez; Schunke, Carabajal e García Basso; Matías Fernández, Pellerano, Favarelli e Caicedo; Alcívar, Sornoza e Lautaro Díaz.

"Chegamos bem preparados e prontos. Com muita ansiedade, mas com aquela calma para curtir o dia a dia. Porque nem sempre uma final é jogada contra um time tão importante", disse Anselmi.

"Quando enfrentamos rivais de alto nível, isso nos desafia como equipe. Estes desafios nos fazem crescer como clube. Quando você joga com os melhores, você melhora", acrescentou o comandante da equipe equatoriana.

Getty Images

A cotação para que tanto o Independiente del Valle quanto o Flamengo marquem, durante os 90 minutos de partida, é de 1.83 para "sim" e também 1.83 para "não". A aposta em um empate com gols paga 4.50. Na igualdade sem tentos, 8.50.

Outras apostas mais específicas também podem ser realizadas. A odd de que mais de 10 escanteios serão marcados é de 2.20. De que exatamente 10 serão assinalados pelo árbitro, 8.00. Para menos de 10, é 2.00.

Na bet365, a cotação para uma vitória do Independiente del Valle é de 3.20, o empate 3.10 e o triunfo do Flamengo 2.15.

Probabilidades corretas no momento em que o artigo foi escrito. Aposte com responsabilidade.