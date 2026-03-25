Apostas ilegais no futebol, "La Sicilia": investigação em andamento sobre cinco times e cinco partidas do Grupo I da Série D

Uma rede de apostas ilegais e jogos manipulados pode abalar a classificação do Grupo I do campeonato de futebol da Série D. É o que relata o jornal “La Sicilia”, segundo o qual a Procuradoria Federal estaria investigando cinco times e cinco partidas suspeitas.





Ainda não há comunicados oficiais por parte dos órgãos federais, mas a investigação já teria sido notificada aos diretamente envolvidos. Dependendo de como a investigação venha a se desenvolver, as consequências podem ser diversas: desde a abertura de processos disciplinares até sanções que vão desde penalizações na classificação até suspensões e desqualificações para os envolvidos, passando pela hipótese extrema de repetição de partidas ou até mesmo a anulação de resultados.