Apostas esportivas em futebol na Instabet

Confira a seguir os principais pontos positivos e negativos da Instabet para você fazer apostas online em futebol em 2021

Num ano recheado de grandes competições no futebol, os olhares se voltam a diversos sites de apostas esportivas. Uns se destacam, outros nem perto disso. Entre os destaques está a Instabet, uma das melhores casas de apostas em futebol em 2021. Fique por dentro dos pontos positivos e negativos do site, os bônus que ele oferece e muito mais para você apostar ainda hoje.

Quais são os prós e contras de fazer apostas online em futebol na Instabet?

Ler que uma plataforma oferece 100% de benefícios é tão parecido quanto aqueles anúncios prometendo tornar uma pessoa rica em poucos meses. Isto é, fuja de páginas ou pessoas que fazem promessas mirabolantes.

É importante tocar neste assunto porque o que mais se vê por aí são lugares ou os ditos “influenciadores digitais” querendo tomar o seu suado dinheiro. É por esse motivo que listamos três prós e três contras da Instabet abaixo, e explicaremos melhor ao longo do texto. Confira:

Pontos positivos

Ótimo bônus de boas-vindas e promoções

Grande variedade de ligas e copas

Inúmeras opções de mercado

Pontos negativos

Algumas competições regionais;

Poucas opções de pagamento;

Não possui app para celular;

Ótimo bônus de boas-vindas para novos usuários

Sem dúvidas, uma das principais vantagens da Instabet é o seu excelente bônus de boas-vindas para novos usuários. Tal bonificação garante a casa um dos melhores neste quesito na área de apostas esportivas no Brasil. Vale lembrar que o depósito mínimo solicitado é de R$ 200, e o máximo, de R$ 4.000.

O site também oferece algumas promoções, como 200% em bônus para indicação de novos usuários, entre outros. Mas, claro, para aproveitar todos estes benefícios, é preciso se registrar na página.

Grande variedade de ligas nacionais

Se tem algo atrativo e de qualidade em apostas online em futebol na Instabet, são as inúmeras competições disponíveis para se palpitar e lucrar. Do Campeonato Sergipano ao Mundial de Clubes da Fifa, é possível encontrar uma vasta gama de torneios, como ligas nacionais e copas. São 70 países inseridos com seus respectivos campeonatos.

E é claro, ligas como Premier League da Inglaterra, La Liga da Espanha e Serie A da Itália, são as mais famosas. O destaque vai também para as populares Champions League, Libertadores da América e Brasileirão. Torneio entre seleções, como Copa América, Eurocopa e até Olimpíadas, também serão muito atrativos neste 2021. Quer saber mais sobre a cobertura esportiva da casa? Então CLIQUE AQUI e veja nosso blog.

A casa oferece diversas opções para apostar

São inúmeros os mercados para você fazer apostas online em futebol na Instabet. Gosta de apostar no vencedor de uma partida? A casa oferece. Gosta de palpitar quantos gols ocorrerão num tempo? Também. Pensa em apostar no vencedor final de uma competição? Está lá. Conheça as 10 formas de palpitar mais utilizadas no site. Para uma análise mais completa sobre o que significa jogo abaixo de 2.5 CLICANDO AQUI.

1x2 (vencedor da partida)

Handicap asiático

Handicap europeu

Gols

Ambas as equipes marcam

Empate anula aposta

Escanteios

Primeiro tempo

Dupla chance

Resultado exato

Faltam alguns campeonatos estaduais importantes

Algo que deixa a desejar no site, embora não tão relevante assim, é a pouca variedade de torneios regionais do Brasil. Para se ter uma ideia, os campeonatos Carioca, Gaúcho, Mineiro e Pernambucano, os mais importantes do país, junto com o Paulista, não possuem mercados para apostar. Outros importantes regionais também, como o Paranaense, Baiano, Catarinense e Goiano não constam na plataforma.

Pouca variedade de opções de pagamento

Um aspecto que ainda está em evolução na Instabet, criado há pouco mais de um ano, são as opções de pagamento. Hoje, para fazer depósitos através de uma conta, existem apenas três formas disponíveis: o tradicional cartão de crédito, o boleto bancário e a carteira virtual VCréditos. Mas nem tudo é desvantagem, certo? A boa notícia fica por conta da VCréditos, na qual é possível colocar créditos na sua conta de várias maneiras, como boleto ou transferência bancária.

Carece de um aplicativo

Por fim, a falta de um app para celulares é uma desvantagem considerável. É sabido que a maioria das casas de apostas não possui um aplicativo próprio. Entretanto, o fato da Instabet não possuir essa opção de navegação para apostas de qualquer lugar é considerado um ponto negativo para seus usuários.

Usar a Instabet para fazer apostas online em futebol é bom?

Sim - e muito. Afinal, a casa oferece mais vantagens que desvantagens, certo? Se você ainda não está 100% certo sobre a Instabet, pesquise outras casas na internet. Provavelmente você irá encontrar o nome desta casa de apostas entre as top 10 plataformas para apostar, se divertir e lucrar.