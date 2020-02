Apostas do fim de semana: Guffo dá dicas para PSG x Bordeaux e Manchester United x Watford

Veja uma análise qualitativa de dois jogos deste fim de semana da Ligue 1 italiana e da Premier League para melhorar suas chances

Fala, galera ligada no mundo das apostas. Se você é Punter, Trader ou simplesmente um apaixonado, seja muito bem-vindo a este espaço onde poderá tomar suas decisões amparado em uma leitura qualitativa de dados e estatísticas.

As dicas são de dois grandes jogos deste domingo: às 11h, x pela Premier League, e 17h tem clássico x pela . Tudo ao vivo no DAZN!

United x Watford: evitando pesadelos no Teatro dos Sonhos

Na volta da pausa de fevereiro, o time de Solskjaer conseguiu uma importante vitória contra o fora de casa, enquanto o Watford não saiu do empate com o . Mesmo assim, o retrospecto dos últimos cinco jogos mostra uma evolução do time de Nigel Pearson e uma caída do United.

A média de Gols Esperados dos Red Devils na liga é de 1.62 xG, com 1.46 gol marcado. A média de probabilidade de gol é de 11% por finalização e um aproveitamento de 25% das chances criadas. Isso quer dizer que o time marca menos do que se espera, cria chances de baixa probabilidade e aproveita um quarto dessas chances.

Nas últimas cinco rodadas, esses números pioraram : os Gols Esperados caíram para 1.39, os Marcados para 1.2 e a probabilidade de gol por finalização foi para 10%. Mas, defensivamente, houve uma melhora. A média de gols sofridos passou de 1.12 para 0.8, e os Gols Sofridos Esperados seguiram em 1.23 xGA.

Como o United tem média de 55% de posse, é um time que usa pouco o contra-ataque, mesmo tendo jogadores de velocidade. Na média, encaixa duas finalizações de contra-ataque por jogo. E nas últimas cinco partidas não fez nenhum gol assim. Mas segue forte em jogadas de bola parada (3 gols nos últimos 5 jogos).

Já a média de Gols Esperados dos hornets é 1.42xG com 0.92 Gols Marcados. Probabilidade de gol de 12% por finalização. Esses números subiram nas últimas 5 partidas: 1.62xG; 1.62 Gol Marcado e 13% probabilidade de gol por finalização. Houve uma evolução notória no jogo ofensivo do Watford.

Um time que encaixa dois contra ataques com finalização por partida e que conseguiu marcar 4 gols assim nos últimos 5 jogos. Eficiente.

É por isso que este jogo tem probabilidade de 62% dos dois times marcarem. As ODDs da BetCris indicam o United como grande favorito, e deve vencer certamente. Pra você que é Trader, indico back no Over 1.5 com 88% de probabilidade.

PSG x Bordeaux: a questão é de quanto

Há uma turbulência no vestiário do PSG desde o começo da temporada. Mesmo assim, o time tem sido implacável na Ligue 1, mostrando um alto nível técnico que supera as diferenças anímicas. Já o Bordeaux não consegue engrenar, e tem sido bastante irregular.

Na Ligue 1, o time de Tuchel tem média de 2.7 gols marcados com 2.5 Gols Esperados. Cada finalização tem 16% de probabilidade de gol e um aproveitamento de 28% das chances criadas. Simplesmente uma máquina de produzir boas chances e convertê-las em gols.

Nos últimos cinco jogos, algumas coisas mudaram para melhor e outras nem tanto. A média de gols marcados subiu para 3.4 por jogo, mesmo que os Gols Esperados tenham se mantido em 2.5xG. Defensivamente é que o PSG piorou: de 0.84 para 1.4 gol sofrido, de 0.92xGA para 1xGA Gol Sofrido Esperado. Um chamado de atenção para a defesa.

Claro que se trata de um time que faz muitos gols em Ataques Posicionais (média de 9 finalizações originadas assim por jogo), com 1.4 gol marcado, subindo para 1.6 nos últimos 5 jogos. Mas surpreende a capacidade de aproveitar as bolas paradas: são 4 finalizações por partida na média.

Dessas, 0.6 por jogo viram gol. E nas últimas 5 partidas, subiu para 1 gol/jogo de bola parada.

O Bordeaux de Paulo Fonseca tem média de 1.4 gol marcado e 1.09xG por jogo. Com 1.12 gol sofrido e 1.11 xGA. Se trata de um time que marca poucos gols e sofre poucos também. Nas últimas cinco partidas, caiu a média de gols marcados (1.2) e a de sofridos (0.8).

Se a média no campeonato é de 0.4 gol marcado de contra ataque por jogo, nas últimas cinco partidas caiu para ZERO. É um time que tem modelo reativo e não consegue transformar seus contra ataques em gols. Pelo menos, recentemente.

Na BetCris, ODD da vitória dos Girondins aponta uma verdadeira zebra e os lucros, altíssimos. Acho pouco provável. No Trade, há 88% de probabilidade de back Over 0.5 no HT e a probabilidade do mercado dos dois times marcarem não é muito grande: 47%.