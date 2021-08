Apostas: dicas importantes antes de palpitar em jogos e competições

O que é uma casa de apostas? Como escolher o melhor agente? Veja algumas informações importantes antes de entrar nesse universo

O termo casa de apostas é um dos elementos mais antigos desse mercado, já que, sem uma casa de apostas, os apostadores não teriam onde dar seus palpites. Uma casa de apostas, ou agente de apostas, é uma pessoa ou empresa responsável por oferecer probabilidades, aceitar apostas e garantir pagamentos em corridas, esportes e outros eventos especiais.

Quem deseja, por exemplo, fazer uma aposta em uma corrida de cavalos ou em um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro, precisa dos serviços uma casa de apostas para aceitar seu palpite. Muitas casas também aceitam apostas em eventos não esportivos, da política aos reality shows e até mesmo as premiações do Oscar. Alguns sites, inclusive, também ofereceram outras modalidades aos apostadores durante as Olimpíadas de Tóquio 2020.

Os agentes de apostas, por sua vez, operam em casas de apostas físicas, seja em eventos esportivos ou mesmo online.

Um equívoco comum que muitas pessoas têm é que o ato de apostar se torna uma ‘guerra’ contra a casa de apostas. Embora seja correto dizer que, se um apostador ganhar, é a casa quem paga os ganhos, a origem desse dinheiro é na verdade um outro cliente que fez a aposta contrária – e perdeu.

O papel da casa de apostas, então, é criar um mercado equilibrado, que seja atraente para ambos os lados, de modo que as apostas sejam divididas igualmente em correlação com as suas probabilidades entre os resultados possíveis. A casa de apostas também inclui a sua própria margem, que é basicamente o seu lucro, indepentende do resultado de um evento.

A maioria dos sites e casas de apostas são idôneos, mas também existem ‘empresas’ desonestas que buscam apostadores vulneráveis ​​para tentar tirar vantagem. Veja o que você deve procurar ao pesquisar antes de sair apostando em qualquer lugar:

Licença de atuação

Certifique-se de que a empresa com a qual você está apostando tem uma licença válida de atuação no ramo.

Mercados

Um grande agente de apostas terá uma infinidade de mercados para seus apostadores escolherem. É preferível que a casa ofereça a escolha entre os mercados em jogo e antes do evento.

Mais artigos abaixo

No futebol, por exemplo, é ideal que o operador tenha opções como apostas no autor do primeiro gol de uma partida, total de gols e marcados de pontuação correta.

Atendimento ao cliente

Uma das coisas mais importantes a se considerar é a rede de suporte ao cliente disponível. Casas de apostas que oferecem modalidades diversas de contato como chat ao vivo, e-mail e telefone, por exemplo, geralmente são mais confiáveis e prestam melhor atendimento aos usuários. Qualquer agente de apostas nos quais valha a pena se inscrever sempre coloca seus clientes em primeiro lugar.

Apps de apostas

As casas mais conceituadas oferecem aplicativos de apostas para os clientes aproveitarem e, se isso não acontecer, devem ao menos oferecer um site para celular decente. Isso torna todos os mercados acessíveis e convenientes para apostadores em movimento.

Os aplicativos de apostas permitem que você aposte de qualquer lugar, a qualquer hora. Isso é útil se você deseja apostar em eventos fora do seu fuso horário, como corridas de cavalos na Europa ou futebol americano nos EUA, por exemplo.