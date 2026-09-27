Enquanto os Red Devils provavelmente já não podem mais impedir a iminente saída de sua joia de 15 anos no próximo verão, os pesos-pesados europeus se posicionam. Principalmente Real Madrid e Bayern de Munique disputam intensamente o jogador da seleção sub-17. No clube de Munique, o diretor esportivo Max Eberl já partiu pessoalmente para o ataque, viajou para um encontro com o estafe do talento ofensivo e se informou em primeira mão sobre as condições de um possível negócio.

Agora, porém, a concorrência aumenta a pressão. Segundo a reportagem, o Paris Saint-Germain desafia os concorrentes. A cúpula do PSG, ao que tudo indica, vê com enorme entusiasmo o potencial do inglês e já deixou isso claro ao entorno do jogador.

Concretamente, os dirigentes do PSG procuraram o agente estrela Ali Barat, que representa os interesses de Gabriel. A mensagem de Paris: assim que o atacante der sinal verde e se mostrar aberto a uma ida para a Ligue 1, haverá uma oferta oficial milionária sobre a mesa.

Já o Barcelona, por outro lado, está se retirando da disputa. O diretor esportivo Deco rejeitou recentemente essas especulações à margem do Portugal Football Summit e deixou claro que, neste momento, o nome de Gabriel não tem papel nos planos dos catalães.

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Quem é o agente do supertalento do Manchester United, JJ Gabriel?

"Não há nada a dizer sobre esse garoto. É normal que jogadores sejam ligados a nós repetidamente. Há grandes interesses em jogo", disse Deco, antes de prosseguir: "Mesmo que ainda sejam jovens, não estamos interessados em nenhum jogador. Quanto à situação dele, não tenho certeza do que aconteceu. Não sei. Ele continua sendo jogador do Manchester United."

Uma reviravolta decisiva pode acontecer no cabo de guerra em 6 de outubro: nesse dia, Gabriel comemora seu 16º aniversário e, com isso, atinge o limite legal de idade a partir do qual poderá ser oficialmente representado por um intermediário licenciado.

Barat está pronto para esse passo formal. O renomado agente atua há anos no mais alto nível e já fechou vários negócios. Entre outros, o empresário foi responsável pela espetacular transferência de 116 milhões de euros de Moises Caicedo, a quem levou do Brighton & Hove Albion para o Chelsea.