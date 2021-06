Aposta esportiva - Tudo o que precisa saber sobre

Ainda em dúvida sobre apostas? Com a gente você pode descobrir tudo o que precisa saber sobre esse mundo

Essa matéria é para ajudar quem quer saber sobre apostas esportivas de maneira simples, prática e rápida: aqui, vamos apresentar tudo o que você precisa saber sobre e entrar na aposta esportiva marcando um golaço.

Aposta esportiva – Termos da aposta esportiva que você precisa conhecer

Odds

As odds são as cotações oferecidas pelas melhores casas de aposta para cada time em uma partida. Portanto, as odds refletem as probabilidades que cada um time vai ter em um determinado evento.

Um exemplo: se as odds de um time A para uma partida forem de 2.00 e você apostar R$ 10, caso a sua aposta esportiva seja a vencedora, você irá ganhar R$ 10.

Mas não seriam R$ 20? Não: no caso, a Odd 1.00 é o seu dinheiro, assim como tudo o que vier à frente do 1 é o seu possível retorno, como 1.70, 1.80, 1.90, entre outros itens. Outro nome utilizado para o termo Odd é também as cotações.

Favorito – Superfavorito

Esse é um termo utilizado para definir o time que tem mais probabilidade de vencer uma partida. Quanto mais favorito uma equipe for, menor será a odd dela e assim, menor será o seu retorno financeiro apostando nela.

Zebra

Aqui estamos falando de uma equipe que é o oposto do favorito, ou seja, é um time considerado muito fraco para vencer um determinad adversário. Portanto, a zebra possui as maiores cotações dentro do evento, ou seja, se comparado ao empate. Assim, caso você aposte nessa equipe e vença, o ganho é normalmente 10x maior que o dinheiro investido.

Picks

As Picks são os palpites realizados por uma pessoa que tem como foco ajudar os apostadores a vencerem as suas apostas esportivas.

Os diferentes tipos de apostas em futebol

Moneyline

Esse é um segmento de aposta mais comum entre os apostadores. Com isso, você simplesmente precisa acertar quem irá vencer o evento apostado, ou acertar o empate. Cada um dos resultados oferece uma odd diferente, de acordo com as probabilidades de cada resultado. Assim, o apostador não precisa se preocupar com margem de gols ou com o placar final, a menos que escolha um vencedor ou empate.

Hipótese dupla

A dupla hipótese é um modo de aposta que você pode realizar uma aposta esportiva e ganhá-la com dois possíveis resultados.

Um bom exemplo é um 1x ou x2, que nada mais é numa aposta em 1) que o time da casa vença ou seja empate ou 2) o jogo termine empatado ou o time visitante vencer. Por fim, existe ainda a opção que você pode apostar em qualquer uma das equipes que vencerem e - não sair o empate.

Portanto, você vai ganhar quando um desses resultados acontecer. Por esse ser um tipo de aposta bem menos arriscada, já que você tem duas chances de vencer, as odds são pequenas, o que irá lhe dar menos lucro.

Empate anula a aposta

O empate anula a aposta é conhecido também como DNB – Draw No Bet. Aqui você irá escolher um vencedor na partida.

Suponhamos que você escolha para o time da casa vencer, entretanto, existe uma incerteza, porque o outro time pode conseguir arrancar um empate, já que não pode perder o confronto mesmo que seja inferior. Portanto, é a partir desse DNB que você consegue ter a segurança na sua aposta. Apostando aqui a equipe que você apostou pode vencer e você ganhar a sua aposta e caso ela empate, você tem a sua aposta devolvida.

Handicap

Esse é um termo utilizado para poder definir as apostas em que são adicionadas algumas margens positivas ou negativas, com o objetivo de equilibrar as cotações. Certamente é um dos termos e aposta esportiva mais difícil para quem está iniciando, entretanto, ela pode ser bem atrativa quando realizada da maneira correta.

Vamos a um exemplo mais claro:

Suponhamos um jogo entre Flamengo e alguma equipe da Série C. Ao analisar o jogo e entender as duas equipes, pela força do elenco do Flamengo e seu ataque, você considera que o os cariocas irão vencer por goleada. Ao olhar as odds no Moneyline, você desanima, porque ela está em apenas 1.07 para o Flamengo vencer o confronto, deixando a ideia de apostar ali quase impossível.

Com o handicap isso não acontece. Lá, você vai encontrar, por exemplo, uma aposta de AH -2 para o Flamengo vencer. O que significa isso? Significa que se o Flamengo vencer o confronto por dois gols de diferença você vai ter a sua aposta devolvida.

Claro, se o Flamengo vencer somente por um gol de diferença, sua aposta é perdida. Esse foi apenas um exemplo, onde não vai ser apenas esse número que você terá, mas também outras opções.

E o Handicap também pode ser positivo, e não somente negativo. Observando a escalação do Flamengo, você viu que a equipe estará com time reserva e que ele não é capaz de bater esse AH -2, você pode ir em AH +2.

Nesse caso, a equipe adversária do Flamengo pode perder por até 2 gols de diferença que você tem a sua aposta devolvida; por 3 gols ou mais, você a perde - e tem como vencedora se a equipe empatar ou perder por um gol de diferença.

Ambas as equipes marcam

Aqui, a sua aposta esportiva é que as duas equipes têm a chance de marcarem o gol. Portanto, não importa o resultado final, o que interessa é que ambas as equipes marquem pelo menos um gol e você irá ganhar a aposta. Caso uma das equipes saia sem gols, você tem a sua aposta perdida.

Mercado de gols

Por fim, temos o mercado de gols. O mercado de gols é uma das maneiras que você tem em apostar em gols. As linhas dentro do mercado de gols são muito variadas e você tem a chance de apostar que vai sair mais ou menos gols.

A partir desse conteúdo, tenho certeza que você tem, pelo menos, o básico para começar a realizar a sua aposta esportiva.