Aposta em 9 a 0 do Leicester rende quase R$ 8 mil na Inglaterra

Apostador inglês dá sorte e fatura 150 vezes o valor apostado ao acertar o placar de goleada do Leicester

Às vezes, você dá aquele golpe de sorte, tudo acaba dando certo e você sai faturando...isso é o que aconteceu com um britânico chamado Paul Adlam, enquanto o mesmo assistia a partida entre Leicester e Southampton na Premier League.

Acompanhe a Premier League ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Naquele momento, o jogo estava 3 a 0 para o . Adlam, que disse a um jornal que costuma fazer "apostas impossíveis", resolveu apostar dez libras que os Foxes venceriam a partida por 9 a 0, um placar que se acontecesse, se transformaria na maior goleada da história da Premier League.

Dito e feito. O Leicester acabou marcando nove gols, e Adlam ganhou quase oito mil reais com a aposta. O britânico afirmou que guardará uma parte do dinheiro para pagar a hipoteca de sua casa, mas que terá o "melhor natal da história de sua família."

Não foi a primeira vez que o Leicester deu alegria a apostadores ousados. Quando o clube acabou vencendo a Premier League, em 2016, alguns fãs do time tinham resolvido apostar no título da equipe antes do começo da temporada. Naquela conquista, a apostar chegou a render 5000 para um, ou seja, a cada libra apostada, ela renderia 5000 em retorno.