O francês Karim Benzema, ex-atacante do Al-Hilal, quebrou o silêncio pela primeira vez após sua saída surpreendente das fileiras do "Chefe", depois que o clube anunciou o encerramento de seu contrato em comum acordo, em um passo que veio simultaneamente à contratação do inglês Ollie Watkins, vindo do Aston Villa.

Benzema publicou uma mensagem em sua conta na plataforma "X", na qual falou sobre o fim de sua passagem pelo Al-Hilal, sem revelar de forma clara seu próximo passo, nem encerrar a polêmica relacionada ao seu futuro no futebol, especialmente com a circulação de notícias nas últimas horas sobre a possibilidade de ele tomar a decisão de se aposentar.

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Em sua mensagem, o atacante francês disse: "Um capítulo da minha carreira chega ao fim. Sou grato ao Al-Hilal, aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, à torcida e a cada pessoa no clube pelo tempo que passamos juntos".

E acrescentou Benzema: "Desejo ao Al-Hilal toda a sorte no futuro, e graças a Deus por tudo", em uma mensagem que trouxe um tom claro de despedida, mas que ao mesmo tempo não incluiu nenhuma referência explícita ao clube para o qual poderia se transferir ou se continuará sua carreira dentro dos campos.

O comentário de Benzema vem dias após os desdobramentos acelerados que sua situação testemunhou, já que sua saída do Al-Hilal se tornou uma realidade oficial após as duas partes chegarem a um acordo para encerrar o contrato em comum acordo, enquanto o clube se movimentou na direção oposta e concretizou a contratação de Watkins, confirmando seu desejo de reconstruir seu setor ofensivo.

O futuro de Benzema havia provocado ampla polêmica no último período, especialmente com os comentários sobre a possibilidade de seu retorno a outro clube da Roshn League, ou de sua busca por uma experiência fora da Arábia Saudita, antes de surgirem também relatos que falavam sobre a probabilidade de ele se aposentar definitivamente do futebol, notícias sobre as quais o jogador ainda não definiu sua posição até o momento.

Dessa forma, Benzema se limitou, em sua primeira aparição após a saída, a agradecer ao Al-Hilal, a seus companheiros e à sua torcida, sem revelar o próximo capítulo de sua carreira, deixando todas as possibilidades abertas para um dos mais notáveis atacantes de sua geração, que agora está diante de uma decisão importante sobre seu futuro após o fim de sua passagem pelo "Chefe".